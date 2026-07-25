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Kakav šok preokret: Alibaba stao u Grofičinu zaštitu, a Maja joj čak dodelila i epitet gospođe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zasigurno je da se ovakvom preokretu niko nije nadao!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković koji su odbranili majku Aneli Ahmić, Groficu.

- Dobro veče, ovde Ivana. Majo, da li ti imaš ogledalo? - upitala je gledateljka.

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- Naravno - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa onda uzmi ogledalo i pogledaj se, čemu nerviranje? Normalno je da si posesivna prema svakom muškarcu, ali malo smanji to. Nemoj da dozvoliš da se nerviraš oko nečega što je tebi totalno nebitno u životu - rekla je Ivana.

- Hvala vam puno gospođo - rekla je Maja.

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- Maja mene posluša na tri minuta, pa po starom opet. Treba vreme da stekne poverenje, ne može da se promeni za pet dana, ali može za pet godina. Mi smo imali prilike da gledamo neke njene bivše žene, ali ja uvek sebe stavim u tuđu kožu. Ja sam sebi sam smešan kad kažem ukoliko me bude poštovala jer nismo to pokazali. Ukoliko ona meni bude verna i poštovala me kao muškarca, za mene druga žena ne postoji - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodorina majka je rekla da čovek koji je dočekao Aneli na finalu, da je to Grofičin švaler - rekla je Ana.

- Ja ne mislim da je to istina, moram da budem realan i da kažem da Grofica sigurno nema švalera - rekao je Asmin.

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- Mislim da ta Slavica vara partnera, to je sasvim sigurno, a mislim da gospođa Grofica nema švalera - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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