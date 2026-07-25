Poznajem ga od kada je bio mali... Stigle reakcije iz Cazina, Asmin otkrio zbog čega se nije trudio oko Nore kao oko Stanije i Maje (VIDEO)

Asmin Durdžić je govoreći o Maji raznežio sve, te je otkrio zbog čega se nije trudio oko Nore kao oko Stanije i Maje.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija žestokih svađa Maje i Asmina, voditeljka Ana Radulović je poželela dobro veče narednom gledaocu.

- Zorica je kraj telefona iz Apatina. E ovako, pozdravljam vas Ana i goste i publiku...Pitanje imam za Asmina, ja sam rođena u Bihaću kod Cazina, znam ti majku, oca, tebe. Bio si mali dečak, bio je nestašan, nije se promenio. Bio je nestašan, ali on je tako rođen, hiperaktivno dete. Odvedi našu Maju lepu tamo - rekla je gledateljka.

- Aaa, pa vodim Maju, kud ja, tud i Maja - rekao je Asmin.

- Ti si bio mali, ne sećaš se, moj otac je radio u trgovačkom preduzeću. Ovo je bio uvod da znam Durdžiće, Sudo je mlađi od njega, ali je Sudo ozbiljniji od tebe malo. Ti si zabavan...Psovke koje su bile, vi ste male mace za Sofiju i Terzu. Kuku, lele, sramota. Ja ne mogu da verujem da postoji osoba kao Sofija, kažu da je Asmin monstrum, Sofija je monstruozna. Da li si spustio loptu sa Aneli - pitala je gledateljka.

- Uključio sam advokata, sve ću preko suda da radim. Ne želi da spusti loptu, pokazala je to u emisiji i ne možemo bez suda i advokata i to je to - rekao je Asmin.

- Malo si digao rejting zaboravljenoj Staniji...Pitanje za Maju imam. Ti si okej lik, zabavna, ljubomorna. Majo ti si gospođa, ne spuštaj se na neke nivoe, to što ti ljudi zameraju, svi smo isti pred Bogom i grešni i to je užas što rade ljudi, a Sofiju niko ne osuđuje i ona je super (smeh). Zavaliti čoveka koji je bolestan i reći ladno da je to njen bankomat, to je sramota, ako je super, evo ja ne znam. Ne može ona da morališe drugima - rekla je gledateljka.

- Kod nas je sada sve top, otkako smo izašli, ne žalim se - rekla je Maja.

- Ja smatram da će tebi Asmin biti veran, samo ne preteruj u ljubomori - rekla je gledateljka.

Ana je, naime, pročitala i pitanja koja su stigla putem instagrama.

- Da li je Maja svesna da je Asmin Staniju podržavao i slikao za Onlifens - pročitala je Ana.

- Ja Staniju nisam slikao za to, niti sam je podržavao. Slala mi je par slika, pa me je pitala da li može da okači, rekao sam da može, pa sam se osećao kao da prodajem svoju devojku, rekao sam joj: "ja ću ti plaćati, nemoj da kačiš, blam me je". Naterao sam druga da se pretplati da vidim da li će biti paket, bio je paket, tada mi se zgadila. Njen drug i Marko Marković su je slikali, ja nisam - rekao je Asmin.

- Asmin vređa gledaoce zbog Maje, on prvi vređa Majin plastični izgled, pa se vadi na afekat - pročitala je Ana.

- Ja ću Maju braniti od celog sveta ako bude trebalo, ona je meni rekla da sam krmak, ja sam rekao da je ona prirodno ružna. Meni su njen osmeh i njene oči najlepše - rekao je Asmin.

- Zašto Asmin nije bio uporan da dođe do Nore, koliko je bio uporan da dođe do Stanije i Maje - pročitala je Ana.

- Ja sam bio uporan, ali su mi natovarili hapšenje i neke ubice. Ne daj Bože da se desi nešto da me zatvore tamo, završio sam karijeru - rekao je Asmin.

- Da li znaš da su se Maja i Anđelo Ranković muvali u sezoni sedam - pročitala je Ana.

- Uvau, i da jesu, šta da radim?! Nije meni Anđelo Ranković brat, niti mi je najbolji drug, da mi to smeta - rekao je Asmin.

- Da li Maja smatra da ova veza može da postane nešto više - pročitala je Ana.

- Ne razmišljamo mi o tome, još je rano, mlada sam još, nisam ni zrela. Nama je sada ovako super. Ne patim ja za tim - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić