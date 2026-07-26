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Ženske novčanike analiziraš brže od statistike meča: Gledateljka navalila na Kačavendu, tviteraši urnisali Janjuša (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gledateljka koja se javila žestoko je napala Milenu Kačavendu, nakon čega je usledio sukob od kog se zaorio studio.

Maša Mihailović poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Mira iz Beograda, konačno da dobijem reč od Kačavende. Htela sam Milenu da pitam da li je u redu da Vanja, njena drugarica, bude sa njenim dečkom - pitala je gledateljka.

- To nije u redu, iako mi nije bio dečko - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ste zamerili Maji što je to njen fetiš?! Vi o Maji ne smete ništa da kažete?! - pitala je gledateljka.

- Maja nije moja drugarica, Vanja jeste. Ja mogu kako hoću - rekla je Kačavenda.

- Poljubili ste se s Takijem na finalu, jer vam je on prijatelj - rekla je gledateljka.

- Nisam joj se ja smuvala s Terzom, kada budem bila sa drugaricinim dečkom ili mužem, tada mi se javite. Ja nisam znala da je Vanja toliki ološ - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoću da kažem da si nerealna. Ništa konkretno nije rekla, vrti isto što je u rijalitiju pričala. Oljuštili ste onu vašu prijateljicu Anu nakon 20 godina - rekla je gledateljka.

- Vi se mnogo vraćate na taj krevet, a ja se ne sećam toga, bila sam u alkoholisanom stanju - rekla je Milena.

- Odj*bi ženo od mene, budaletino bolesna - rekao je Janjuš.

- Ma*š bre džukelo jedna rošava, karma je ku*ka - urlala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Voditeljka je ovom prilikom pročitala pitanje sa društvene mreže Iks.

- Psuješ li i na ostala četiri jezika kao i na srpskom - pročitala je Maša.

- Da, vrlo sam fluentna. Nema psovki kao na srpskom. Vređam i psujem na svim jezicima, ali kada me vređaju. Ja pričam na engleskom, italijanskom, grčkom, nemačkom i 70 odsto na ruskom - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako uspevaš da spojiš status bivšeg sportiste i sadašnjeg finansijskog analitičara koji ženske novčanike analizira brže od statistike meča - pročitala je Maša, na šta se Janjuš nasmejao.

- Sofija je najmanje komentarisana, a oni je nisu komentarisali jer su pu*ili ku*ac Terzi - rekla je Kačavenda.

- Šta bi odabrala, kada bi morala da biraš između idealnog muškarca i doživotne zalihe vrhunskog viskija - pročitala je Maša.

- Idealnog muškarca - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti kaže Srđan, dosta su ga spominjali - pitala je Maša.

- Nije srećan zbog toga, ali je više nesrećan što mu se deca pominju na razne načine. To što mene degradiraju, to ga ne intresuje, jer je moj izbor bio da uđem u rijaliti. Njemu je blam da to komentariše - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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