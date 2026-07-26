Poleteo da je uvredi, pa se izvinjavao: Gledateljka očitala lekciju Janjušu o ponašanju, Kačavenda priznala: Sebi sam oprostila... (VIDEO)

Nakon što je gledateljka izjavila da se bavi psihologijom, tačnije, da je po struci psiholog, Janjuš je počoe da je vređa, ali je nakon njenog obraćanja ubrzo spustio loptu.

Voditeljka Maša Mihailović je u večerašnjoj emisiji "Narod pita" poželela dobro veče i narednom gledaocu.

- Zorica iz Apatina je kraj telefona. E ovako, imam pitanje za Marka Janjuševića. Da li si ti bio sa Milenom iz neke ljubavi ili drugarski - pitala je gledateljka.

- Ja sam muškarac. Nabijem na ku*ac onog dekana koji vam je dao diplomu - rekao je Janjuš.

- Je l' sam ja tebe uvredila - pitala je gledateljka.

- Nisam ni ja Vas, uvredio sam dekana, nisam Vas gospođo. Što se tiče ovog pitanja, ja sam osoba koja kada nije u vezi volim da se dopisujem sa dosta žena, ne znam da li je to bolest ili šta već...Tako sam i sa Milenom krenuo spontano, mi tu kroz priču neku, poželeli se jedno drugog, družili smo se jako dobro u sedmici, ona mene voli najviše od svih koji su ikada ušli u rijaliti, ali ovo je nemoć. Ja kada sam sam, ja volim da sam u društvu neke devojke. Ne mogu da kažem da je to lepo da skačem po napolju kada nemam odnose u rijalitiju po osam meseci. I onda smo tako slučajno krenuli, ja sam njoj stvarno oprostio tu sedmicu - rekao je Janjuš.

- Šta imaš ti tu meni da opraštaš - rekla je Kačavenda.

- Tako se desilo, ne mogu ja tako brzo da se zaljubim i da stvorim emocije. Očekivao sam da ćemo se družiti, ali nisam očekivao nijedne sekunde da ćemo biti u vezi, niti sam ja nju gledao kao ljubav - rekao je Janjuš.

- Ova džukeletina jedna seoska, fuj, ne mogu da ga slušam - ubacila se Kačavenda.

- Ali, ako ste prešli granicu drugarstva, onda se to nikada ne priča i ne pljuje. Govorim tebi, a i Mileni, obostrano. Kada je sve izašlo i sa jedne i sa druge strane, onda je krenula obostrana pljuvačina...Da li smatraš da je Vanja dobar čovek, dobra žena, dobra za vezu i da li je zaista ono ljudina - rekla je gledateljka.

- Za sada je prema meni dobra, ne vidim da me nešto lera, ne vidim neke stvari i da sam primetio to što ste mi spominjali. Ne znam šta će biti u budućnosti, a do sada mislim da, da mislim nešto drugačije ne bih bio sa njom u vezi - rekao je Janjuš.

- Ja smatram da Vanja nije dobar prijatelj i da nije dobra žena - rekla je gledateljka.

- Ja garantujem da je Vanja dobar prijatelj, za vezu bih voleo da bude tako, ali za prijatelja sam siguran sto odsto da je dobra. To sam shvatio kada sam ušao u vezu sa njom - rekao je Janjuš.

- Ja sam samo zaboravila, koliko Vanja ima godina?! 36?! Je l' vam nije čudno malo da nije stekla porodicu i decu - pitala je gledateljka.

- Pa šta će, bila je dugo u nekoj vezi...Nisam još o tome pričao sa njom, moraću da vidim šta je tu bilo - rekao je Janjuš.

- Sa tim što tebe svi grde što se javljaju, ja ću biti objektivna i reći da si čovek koji ima osećaja, koji ima dete žensko, ti si tu pokazao veličinu kao čovek, ne kao partner, nego kaao čovek, ljudska osobina, a kod Vanje je obrnuta stvar - rekla je gledateljka.

- Ja sam se od srca izvinio, nije mi problem da se izvinim kada pogrešim, tako da se izvinjavam vašem dekanu - rekao je Janjuš.

- Bilo bi pošteno da prema Mileni, koja te je volela kao druga, da kažeš: "izvini Milena, hajde da zakopamo ratne sekire". Imate i Vi žensko dete, Bog sve gleda, ne daj Bože da neko kaže to Vašem detetu, šta biste Vi uradili?! - pitala je gledateljka.

- Videćemo šta će biti, ne bih voleo da se deca spominju - rekao je Janjuš.

- Ja se nadam Janjuše da Vas nisam uvredila...Milena, dobro veče gospođo. Pod broj jedan, veliki ste borac, dobra ste žena, samo što ljudi ne znaju da prepoznaju, uvrede vas, ali vi imate tu inteligenciju da to humoristički uradite, ali kada vas uvrede, u prirodi je ljudskoj da morate da se branite. Mi smo se nasmejali na vaše muke i na sve ostalo - pitala je gledateljka.

- Ja sam uvek za humor, pa neka je i crni, kako je tako je, iz ove kože se ne može - rekla je Kačavenda.

- Kod žena je drugačiji mozak, muškarci su "tasking", a žene su "multitaksing", naš mozak luči mnogo toga - rekla je gledateljka.

- Meni je drago da je on ovu sezonu pokidao i da je našao ljubav svog života. Ja više ne praštam nikome, napunila sam 50 godina, u životu sam mnogo opraštala...Sebi sam oprostila, sebe sam stavila na mesto tamo gde treba da budem i kaada sam skinula naočare, ko veli: "čovek se nauči dok je živ" - rekla je Kačavenda.

- Znaš kako kažu: "U dalmatinca i crnogorca čoveka kao u ribe mesa" - rekla je gledateljka.

- Ja sam iz Srbije, ali volim Crnu Goru - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić