NA NJOJ JE VEĆA ODGOVORNOST! Janjuš i Anđelo neće ni da čuju za Kačavendu, pa se dotakli Anelinog odnosa sa Neriom: Trebala je da bude kao tetka tu uz njega za sve (VIDEO)

Janjuš i Anđelo napustili su radio čim je Kačavenda ušetala, a potom se vratili nakon njenog odlaska.

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a naredni sagovornici bili su Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković koji nisu hteli da komentarišu Milenu Kačavendu.

- Šta da pričam. Videli ste sve. Ona je pričala da me je navlačila. - rekao je Anđelo.

- Dok se Anđelo i Janjuš ne vrate. Sa nama je Nerio. - rekao je Bora.

- Ja i dalje stojim da je istina to što sam ispričao. Hrteo bih da pozdravim babu i dedu jer znam da će oni doći i svoju ćerku da pozdravim. - rekao je Nerio.

- Ljudi koji su nosioci rijalitija, koliko god oni da prave sranja, ljudi ih prepoznaju. Dosta ljudi se kroz rijaliti oibruka, a i ja sam jedan od njih. Ove sezone se nisam brukao. Porodične stavri imaju težinu što je jako bolno da se priča o tome, a kamoli da se bude u lošem odnosu - rekao je Janjuš.

- Ja sam komentarisao tokom cele sezone. tetka i sestrić, kao što je Janjuš rekao da to ima težinu. Aneli ej od samog starta, od kad se pokrenula tema Hana i Nerio da treba da reše sa Sitom i da se ona ne meša. Trebala je da bude kao tetka tu uz njega za sve što mu treba. Aneli je tu mogla da iskontroliše situaciju. Mogla je bolje to da ishendluje i da ne vodi ratove svoje sestre sa sestrićem. Na njoj je bila veća odgovornos ipak je Nerio od nje mlađi 16 godina. - rekao je Anđelo.

- Ko napušta Elitu večeras? - pitao je Bora.

- Mislim da je Duška tu u pitanju i Sara - rekao je Janjuš.

- Sara je jedna, a drugo može da bude iznenađenje. Ne vih voleo Duška. - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović