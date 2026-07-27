AKTUELNO

Domaći

Ako hoće ovakvog frajera mora da plate! Terza progovorio o dugu Slađi Porelini, Sofija se suočila sa kritikama gledateljke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza i Sofija suočili su se sa brojnim pitanjima publike, a u studiju nije nedostajalo zanimljivih tema.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu.

- Jako vam je sličan lanac, privezak - rekla je Ana.

- Ja sam dobio od podrške - rekao je Terza.

- Mama je poslala da smo otišle u Novi Pazar i poručile. Ovaj je koštao 160.000 dinara - rekla je Sofija.

- Zašto nisi priznao od samog starta tvoj odnos sa Jovanom pevačicom? - pitala je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poricao sam jer nisam hteo da pričam o tim stvarima. Al kad ona hoče da priča neka priča. Nek bude da nismo imali ništa. Nismo imali ništa. - rekao je Terza.

- Da l si iskren? - pitala je Ana.

- Iskren sam - rekao je Terza.

- Da li si imao odnose sa Jovanom? - pitala je Ana.

- Jesmo, poljupce i to imali smo. Glupo mi je da pričam o devojci. Ona neka priča. - rekao jej Terza.

- Slađa je rekla da joj duguješ pare - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Malo sam je iskoristio. Ako je želela brutalan se*s dobro je plaćala. Ne bih uzeo pare u životu. Ako hoće ovakvog frajera mora da plate - rekao je Terza.

- Kao ti Terza posmatraš ovu situaciju sa Sofijoim i Danetom, dedom od 70 godina? - pitala je gledateljka.

- Čovek bolestan, 70 godina i iskorišćavaš. Meni je ovo blam iskreno. Ona mora da se pravda svom ocu, a da se pravda meni ili vama..- rekao je Terza.

- Da li si sad imala kontakt sa Danetom?- pitala je Ana.

- Ne - rekla je Sofija.

- Gde si radila grudi? - pitala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Radila sam ih pre 10 godina. U septembru radim korekciju, pa ću vam reći u oktobru gde sam radila - rekla je Sofija.

- Kako ti je bilo sa Danetom, očigledno nisi bila sa njim iz ljubavi ? - pitala je gledateljka.

- Ja svakako nisam bila sa njim - rekla je Sofija.

- Da li je bio sočan vaš poljubac? - nastavila je gledateljka.

- Nije ga bilo - rekla je Sofija.

- A snimak? - pitala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako nađete veći dokaz vi mi pokažite - rekla je Sofija.

- Ko ti je radio obrve, ko šestarom da su crtane? - pitala je gledateljka.

- Kosim obrve, oči, pravim što veće usne, što gušću kosu. Imam parvo na to. Nisam se vozila u autobusu nego u troli i morala sam da stavim flaster - rekla je Sofija.

- Kako si preživela tu toksičnu sredinu? - pitala je gledateljka.

- Nije mi bila toksična i svima bih je preporučila, zabavila sam se. - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#Borislav Terzić Terza

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

#sofija janićijević

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sofija i Terza bljuju vatru jedno na drugo, sve odzvanja od uvreda za crnim stolom :Seti se deteta samo kad...!(VIDEO)

Domaći

Hitno oglašavanje Milice Veličković: Nakon što su Sofija i Terza priznali vezu, izustila samo jedno

Domaći

Cela Elita gleda kako je Sofija muzla Daneta za novac: Sve njene priče pale u vodu, ona umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Ovaj postupak je sve šokirao: Terza i Sofija se uhvatili za ruke, šokirali sve u studiju! (VIDEO)

Domaći

Nema trunku srama: Sofija umire od smeha dok se pere od afere sa 41 godinu starijim čovekom, Terza zgrožen, ubeđen da su bili intimni (VIDEO)

Zadruga

Ni Dane, a ni Terza: Sofija priznala da je nakon ulaska u Elitu 9 jedan učesnik potpuno osvojio njenu pažnju, Stanija je šokirala doskočicom: Ne bih m