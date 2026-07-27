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Poljubile smo se, pozdravile... Maja i Aneli zakopale ratne sekire, Stanija im definitivno postala ZAJEDNIČKI NEPRIJATELJ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pružile su podršku jedna drugoj i izrekle najbolje reči, kao da se nikad nisu ni svađale.

Aneli Ahmić, Stanija Dobrojević i Maja Marinković večerašnje su gošće u emisiji "Narod pita", a Aneli se odmah na početku pohvalila poklonom koji je dobila.

- Hvala mojoj podršci koja mi je donela poklon pre početka emisije - pohvalila se Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobila si telefon i to onaj najskuplji - rekao je Darko.

Nakon ovoga Stanija je otkrila kako je podrška Aneli Ahmić redovno napada na društvenim mrežama.

- Ne iznenađuje me, kruna je kod mene, ko gubi ima pravo da se ljuti, to što su dobre to je njihova stvar. Takmičenje je zavšreno, Aneli se ne bavi sa mnom koliko njena podrška, ali nema veze. Podrška drugoplasirane se više bavi sa mnom nego svojom miljenicom - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja se digla da me poljubi, pozdravile smo se. Čula sam da me ishvalio. Ja ovakve devojke podržavam, ona mene nikad nije pljuvala, nije rekla za moje dete ništa. To je bilo malo nešto naspram svega onoga što sam ja trpela zbog Stanija. Ja i Maja kad se posvađamo, posvađamo se iskreno, ništa na silu, ne izazivamo se. Nemam ništa protiv Maje, to znači da me ovaj čovek ne zanima - navela je Aneli.

- Slažem se sa Aneli, oni imaju zajedničku ćerkicu, potpuno je normalno da Aneli i ja imamo normalan odnos, ona je neuporedivo bolji čovek od Stanije. Mnogo je kvalitetnija. Ne bavimo se ničijim životom, uživamo u ljubavi. Ona je najnebitnija pobednica do sada, to je pričala Aniti Stanojlović - navela je Maja.

Autor: R.L.

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