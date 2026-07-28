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Sa mnom tako ne možete da razgovarate! Maja presekla gledateljku, ona se obratila Staniji: Žao me je što sa ovakve dve osobe moraš da budeš u emisiji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoki okršaj gledateljke sa Majom i Aneli, dok je Staniji poslala podršku.

Gledateljka Lena koja se uključila u emisiju i bila je velika podrška Stanije Dobrojević, pa se vrlo očekivano posvađala sa Majom i Aneli.

- Ti si bila smešna - vikala je gospođa Maji.

- Vi ste vrlo nevaspitani i nekulturni, ne možete da vodite dijalog nego monolog, sa mnom ne možete tako da razgovarate - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- I mene napadate odmah... Slušajte sad ona je rekla za moje dete da je ciganče - rekla je Aneli.

- Stanija meni je žao što si morala sa ovakve dve osobe da budeš u emisiji - rekla je gledateljka.

- Pogledajte samo kako se ponaša, kako se obukla - rekla je Stanija za Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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