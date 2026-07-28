Žestoki okršaj gledateljke sa Majom i Aneli, dok je Staniji poslala podršku.
Gledateljka Lena koja se uključila u emisiju i bila je velika podrška Stanije Dobrojević, pa se vrlo očekivano posvađala sa Majom i Aneli.
- Ti si bila smešna - vikala je gospođa Maji.
- Vi ste vrlo nevaspitani i nekulturni, ne možete da vodite dijalog nego monolog, sa mnom ne možete tako da razgovarate - rekla je Maja.
- I mene napadate odmah... Slušajte sad ona je rekla za moje dete da je ciganče - rekla je Aneli.
- Stanija meni je žao što si morala sa ovakve dve osobe da budeš u emisiji - rekla je gledateljka.
- Pogledajte samo kako se ponaša, kako se obukla - rekla je Stanija za Aneli.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.