Samo ona nije skakala do plafona: Mustafa Durdžić izneo sve pohvale na Stanijin račun, pa zatražio njen broj telefona po Asminu! (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Stanije, Aneli i Maje u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Darko, molim te da nam Stanija po Asminu pošalje broj telefona. Obe su ga tukle kao vola u kupusu. - pročitao je Darko Mustafovu poruku.

- Nek on priča kako je on tukao svoju ženu Mevlidicu, kako ju je varai o dolazio pijan - rekla je Aneli.

- Prevaranti. - rekla je Maja.

- Taki je u pravu. Bacila sam mu peticu. Institucija je on za njih. Zamisli ovo u emisiji sediš, sinu nanosiš namerno nevolju. - rekla je Aneli.

- Aneli je sve u pravu. Javno mnjenje im je pomutilo um. Kao da ne vole Asmina. Tako se ponašaju. Kad vidim kakvi su oni, on je zlatan. Brat mu je isto zlatak momak. Izdvajam ga iz cele priče, divan dečko, van svega ovoga, kulturan. Asmin ih je opet blokirao. Rekla sam mu da nema autoritet. Oni su fanatici, prevaranti i žele po svakui cenu da se eksponišu. Taki ne podržava našu vezu, ali on se ne oglašava. - rekla je Maja.

- Darko, samo Stanija nije ovde skakala do plafona - pročitao je Darko Mustafinu poruku.

- Mevlida i Mustafa se spremaju za desetku. Ja mislim da su se oni napili na žurki. - rekla je Aneli.

- To su normalni ljudi iz naroda. Ovo traje tri godine. Njih je sve to pojelčo. Vole svog sina i nekako su ga izgubili. Okrenuo je leđa svojoj porodici, podršci.. - rekla je Stanija.

- Naravno da će da okrene leđa bolesnim fanaticima, a ne porodici. Oni su ti koji žele ovde da naprave krš i lom. - rekla je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović