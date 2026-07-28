Pesma je kupljena: Maja, Stanija i Aneli biraju šta bi uzele jedne od drugih, pa se Mustafa obratio Ahmićevoj! (VIDEO)

Tri dobro poznata rijaliti lica suočavaju se pred kamerama i bez zadrške govore o svim aktuelnim i gorućim temama koje intrigiraju javnost.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studiju Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Čestitam Staniji na pobedi. Za Aneli mogu reći da je prepotentna i zlobna. Za Maju da sve više liči na Majka Džeksona. Stanije ne daj se. Možeš da rodiš i u četrdesetoj. Naše godine ne bih dala za njihove ni za šta na svetu. Samlo budi malo mudrija - rekla je gledateljka.

- Mislila sam da sam sazrela i mudrija, ali tmo sam videla da sam se palila ko hepo loptica. Izašla sam jača - rekla je Stanija.

- Aneli, kada ćeš iskoistiti svoj talenat za pevanje? - glasilo je pitanje koje je Darko pročitao.

- Kupljena je pesma. Imam je i već je sve pripremljeno. Imam i menadžera. Ja neću da samo snimim pesmu. Samo Filip dolazi u obzir. - rekla je Aneli.

- Koja te je situacija u rijalitiju najviše promenila? - pročitao je Darko.

- Kada mi je dirao pokojnog oca - rekla je Stanija.

- Neka svaka od njih sastavi didelanu ženu tako što uzimaju jedna od drugih - nastavioo je Darko.

- Glava od Aneli, Stanijinu kosu, od grudi do stomaka Stanija. kakve je Aneli grudi imala, ono je ludilo. Aneli jeste zgodna. - rekla je Maja.

- Mene je to prošlo i imam problem sa leđima. Meni se Stanija ne sviđa. Boja očiju. Izvadila bih Maji ovo du*e i uzela od ove gospođe iz publike i stavila joj ga. Maja je zgodna i sviđaju mi se njene noge - rekla je Aneli.

- Ne bih uzela ništa ni od jedne nik od druge. Uzela bih njihovu pamet jer je i Bog rekao laku noć - rekla je Stanija.

- Kada bi se venčala za Filipa, da li bi to bilo Aneli Đukić? - pročitao je Darko.

- Naravno - rekla je Aneli.

- Darko, Anelini impalnti, dva puta po 700 grama i usne su zamotane u krpe - pročitao je Darko Mustafinu poruku.

- Nek ih uzme i poljubi - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović