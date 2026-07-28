To je mrlja koju želim da obrišem: Stanija progovorila o svojim bivšima, pa priznala u koga je najviše bila zaljubljena! (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Stanije, Aneli i Maje u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković, a naredni gledlac koji se uključio bio je Miloš.

- Od Mustafe ne može da se živi. Hteo bih da pozdravim moju pobednicu, a to nije Stanija, već Aneli. Ti si pobednica. Ovo što si izdržala svaka čast na svemu. Da li se čuješ sa Neroiom i gde je? - pitao je Miloš.

- Ne bih otkrivala gde je ali se čujemo. Snašli su se, nisu na cesti. Čula se i moja majka sa njim. Tu sam za njega šta god mu treba. - rekla je Aneli.

- Odnos sa Filipom, kakvo je tu stanje? - pitao je Miloš.

- Pa čujemo se. - rekla je Aneli.

- Asmin, po vama ne valja. - rekao je Miloš Staniji.

- Gledali ste kakav je bio prema meni tamo - rekla je Stanija.

- Marko Marković ne valja, je l' tako? - nastavio je Miloš.

- Asmin dok smo bili u vezi imali smo partnerski odnos koji je funkcionisao. Mnogo sam bila zaljubljena u Marka. Želela sam dom i porodicu sa njim. Filipa se ne sećam. Ta veza je doživela svoj krah jako brzo po izlasku. Sa Kristijanom nisam bila u ljubavnom odnosu. Nisam ponosna na taj odnos. Na kako vulgaran način je izvrgao što je bilo na Farmi je ružno. To je mrlja koju želim da izbrišem. - rekla je Stanija.

- Aneli i Maja nisu prve vređale, Stanija je prva počinjala. Volim ih obe. majo čuvaj ono što imaš. Aneli budi hrabra i lepa, voli Fiću. Stanija, kako si zaradila 20 godina radnog staža? - pitala je naredni gledalac.

- Uključili su mi i kad sam 3 godine radila kao student. Svih ovih godina ja tamo radim. Da li svi verujete Asminu što je pričao? - rekla je Stanija.

- Da je si ti lažulja. Zašto ne priznaješ da si bila sa Takijem? - rekla je gledateljka.

- Vi znate najbolje s kim sam bila. - rekla je Stanija.

- Kako se zove hotel u kom si bila sa Takijem? - pitala je gledateljka.

- Vi meni recite o mom životu - rekla je Stanija.

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Autor: Teodora Mladenović