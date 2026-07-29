BIO SAM ZALJUBLJEN U NJEGA: Uroš Stanić otvorio dušu o Bori Santani, pa otkrio zbog čega su prekinuli kontakt! (VIDEO)

Uroš i Nerio bez zadrške progovorili o svim aktuelnim dešavanjima i odnosima koji intrigiraju javnost.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja.

- Uroše Bora se razočarao u tebe. Da li ste u kontaktu? - pitao je Darko.

- Ja ne znam šta sam gruvao i pravio. Ja nisam mogao da te uguram u krevet i ljubim u nosić. Krivi smo oboje. Bora je meni dopustio. U četvorci je imao priču sa Necom, a sad sa mnom. Da sam ja prvi pa ajde da mu poverujemo. Imali smo prisan odnos, ne drugarski. Iznenađen sam njegovim konstantnim ograđivanjem od mene. Blokirali smo se. Ove godine sam imao jako loše ljubavne izbore. Ne želim da muškarci misle da je Bora moj izbor, a i Dejan. Bojan i Dejan su deo moje prošlosti i tako će ostati. Imao sam emocije unutra i jako sam bio zaljubljen u Boru. Sa Anastasijom je pokušao da zataška ono što je osećao. To je bio paravan. Kad sam slavio rođendan u Železniku cimao je neku moju drugaricu da se žali što sam došao tamo- - rekao je Uroš.

- Kako je Bora tebe gledao? - pitao je Darko.

- Verovao sam mu na početku. On je bio neko ko je stariji ušesnik, tešio me je i motivisao da nastavim dalje. Stvarno smo se lepo družili i imam lepa sećanja. Prvi put kad je meni opsovao ćerku iz čista mira tad je sve palo u vodu. Pokazao je najgore moguće stvari koje jedan čovek može pokazati. - rekao je Nerio.

- On svoju ćud ne može da promeni. Sramota me je da me povezuju sa njim - rekao je Uroš.

- Prevario me je. Mislio sam da je najbolji lik. Njemu nije dosta kadra. Jako je ljubomoran na Filipa Đukica. U mnogo svađa je prebacivao u svađama. Treba da ode na leđenje ako postoji za takvu osobu. - rekao je Nerio.

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Autor: Teodora Mladenović