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Uroš stavio tačku na spekulacije o svom prethodnom poslu, a evo u kakvom je odnosu sa Tamarom Radoman: Mislim da je i ona svesna da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja, a usledilo je novo telefonsko uključenje od Dekija.

- Nerio, ovo ti je veliki korak u životu. – rekao je gledalac.

- Jedini cilj je da Hana, Aria i ja živimo normalno. - rekao je Nerio.

- Nikakav kontakt sa njom. Blok svuda. Svaki kontakt sa njom uvodi dublje. - rekao je Deki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sigurno ćemo se čuti u jednom trenutku. Ne vidim da taj razgovor ne vodi negde. Daću šansu. - rekao je Nerio.

- Uroše, kada si radio u Kliničkom centru? - pitao je gledalac.

- Od 2021. do 2022. ja mislim. - rekao je Uroš.

- Bio sam tri godine u Kliničkom centru kao obezbeđenje. Uroš laže. - rekao je gledalac.

- Sram da vas budem. Ne znam što vas toliko pogađa. Katastrofa. Ja sam pokazao Darku datume i smene. Katastrofa kakvim se izmišljotinama baviš. Krenuo sam da radim u Kliničkom centru u avgustu 2021. godine. Tri godine sam radio u struci. - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne znaš koliko je osam puta devet - rekao je gledalac.

- Ne zna ni Stanija koja je završila ekonomski fakultet. Kakve ima veze to koliko je osam puta devet sa mojim učešćem u rijalitiju? - rekao je Uroš.

- Da li si se sa onim suočavanjem sa Tamarom PR i da li ste se dodatno suočili? - pitao je Darko.

- U okej smo odnosima. Nisu nam se poklapale priče za Staniju. Komuniciramo i treba da se vidimo. Popričaću jer smo imali lep period između osmice i devetke. Mislim da je i ona svesna da se previše zalaže za oosbu koja ne zaslužuje. - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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