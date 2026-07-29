Nema potrebe za pomirenjem: Anđelo otkrio sve o svom sukobu sa Kačavendom, evo i šta joj je najviše zamerio! (VIDEO)

Anđelo bez zadrške priča o svom odnosu sa Kačavendom.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Da li znaš zašto Ivan kasni? - pitala je Ana.

- Napio se. Šta znam - rekao je Anđelo.

- Da li si se čuo sa Boginjom? - pitala je Ana.

- Videli smo se na finalnoj žurki. Čuli smo se tu. Zapratili smo se na Instagramu. Ima dosta nekih stvari koje rešavam. - rekao je Anđelo.

- Kako je sve krenulo sa Kačavendom? - pitala je Ana.

- Što se mene tiče, sve što smo pričali tamo, svađali, dok smo u rijalitiju mnemam problem da uđem u raspravu, a kad sam napolju gledam da živim život van rijalitija. Posle sedmice spustili smo loptu i nismo nastavili rat napolju. Bila je situacija gde mo se zapratili, ja sam lajkovao sliku gde je bila ju kolaboraciji. Ona me je zapratila, ja sam uzvratio. Krenuli smo u normalnu priču. Sasvim smo normalno komunicirali. Imamo zajedničkog našeg prijatelja. Sve bi to bilo okej da ona nije neke stvari pogrešno protumačila. Koliko god smo u svađi, mislim da je ona svesna, da ja ne bih potencirao i pustio neku priču. - rekao je Anđelo.

- Da li si više zamerio svađe Mileni u sedmici ili o ve sad? - pitala je Ana.

- Ove sad. U sedmici nisam to toliko zamerio. Nije to bilo tako kao sada. Sada sam joj zamerio jer je negde udarila na moju porodicu, majku. Siguran sam da nije bilo kao sada. Nisam očekivao to od nje, te psovke i uvrede. Mislio sam da ima ona to nešto u sebi da kad se posvađa može da održi nivo. Nema potrebe za pomirenjem. - rekao je Anđelo.

- Šta ne možeš da joj oprostiš? - pitala je Ana.

- Te psovke - rekao je Anđelo.

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Autor: Teodora Mladenović