Maja i Asmin bez odeće, a svetla prigušena... Alibaba podelio delić INTIMNE ATMOSFERE, ovome se niko ne bi nadao (FOTO)

Nakon rijalitija uspeli su da svoj odnos u potpunosti učvrste, odole svim pritiscima i više se ne odvajaju.

Iako su mnogi sumnjali u opstanak ljubavne veze između Maje Marinković i Asmina Durdžića, oni ih uporno demantuju.

Njih dvoje su uspeli da odole svim pritiscima, protivljenju porodice, kao i mnogobrojnim osudama, te se nakon napuštanja "Elite" ne odvajaju.

Sada je Alibaba svojim Instagram pratiocima pokazao kako su proveli današnje popodne. Oni su bili na masaži, goli do pojasa ležali na udobnim krevetima, dok je u prostoriji bilo prigušeno svetlo i prijatna atmosfera.

Maja i Asmin su ležali jedno kraj drugog, čekajući da masaža počne, te su se javili svojim Instagram pratiocima.

Autor: R.L.