AKTUELNO

Domaći

Maja i Asmin bez odeće, a svetla prigušena... Alibaba podelio delić INTIMNE ATMOSFERE, ovome se niko ne bi nadao (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Panić ||

Nakon rijalitija uspeli su da svoj odnos u potpunosti učvrste, odole svim pritiscima i više se ne odvajaju.

Iako su mnogi sumnjali u opstanak ljubavne veze između Maje Marinković i Asmina Durdžića, oni ih uporno demantuju.

Njih dvoje su uspeli da odole svim pritiscima, protivljenju porodice, kao i mnogobrojnim osudama, te se nakon napuštanja "Elite" ne odvajaju.

Foto: Pink.rs

Sada je Alibaba svojim Instagram pratiocima pokazao kako su proveli današnje popodne. Oni su bili na masaži, goli do pojasa ležali na udobnim krevetima, dok je u prostoriji bilo prigušeno svetlo i prijatna atmosfera.

Maja i Asmin su ležali jedno kraj drugog, čekajući da masaža počne, te su se javili svojim Instagram pratiocima.

Foto: Instagram.com/durdzicasminalibaba

Autor: R.L.

#Asmin Durdžić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Maja Marinković

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE SKIDAJU OSMEH S LICA! Stanislav i Maja više ne kriju koliko prijaju jedno drugom! OVO je DOKAZ! (VIDEO)

Zadruga

NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG! Aneli i Luka se tope u vrelom zanosu! Vezani kao pupčanom vrepcom! (VIDEO)

Zadruga

Promenili taktiku? Alibaba i Maja naučili konačno da vode ljubav, a ne da se iživljavaju! (VIDEO)

Zadruga

Ko te poznavao, ni pakao mu nije teško pao: Maja ne može da izdrži bez peckalica sa Alibabom, dobila brutalnu povratnu! (VIDEO)

Zadruga

Posle ćemo... Mina i Asmin pronašli način da provode što više vremena zajedno! (VIDEO)

Zadruga

ZANJIHALI KUKOVIMA! Uroš i Maja zaplesali tandemu -sve oči uprte u njih dvoje! (VIDEO)