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SVE STALO U TRI REČI: Filip i Teodora totalno šokirali opisom bivših cimera, a evo i o kome je reč! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora i Filip prvi put nakon izlaska iz ''Elite 9'' oči u oči odgovaraju na sva pitanja gledalaca.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', a ovo veče voditelja Ana Radulović ugostila je u studio Filipa Đukića i Teodoru Delić.

- Kako je mogla da legne sa tim čovekom s kojim živi bez ikakvih osećanja. Zašto nije prekinula taj odnos? - pitala je gledateljka.

- Ja nisam legla ni sa kim bez osećanja. - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto je ono Zoran izjavio da ne bao Bog da nekome Teodora uđe u kuću. Verovatno je video njene lepe osobine. Ona je toliko mrzela Aneli. - rekla je gledateljka.

- Mnoge stvari sam praštala koje i nisu za praštanje. Ja sam bila ta koja je ostala uzdržana komentarisanja dok je ona mene vređala. Onda je njena majka odgovorila mojoj majci, pa je to tako nastalo. Ja je nisam vređala nego sam je realno komentarisala. - rekla je Teodora.

- Da li si ikada nekog voleo? Kad je bila finalna žurka, izjavio si da ti je stalo do Aneli. Nisam njen fan ali mi je bilo žao, rekla je nekoliko puta da joj fali njegov miris i on kao osoba. Da li si uspeo nju toliko da zavedeš ili nisi hteo da pokazuješ emocije? - pitala je gledateljka.

- Na koji način nisam pokazivao da mi nije stalo, napolju ili unutra? Ne vidim sličnost između Ive i Aneli. Sa Aneli nisam bio u vezi. Ne mogu da poredim taj odnos. Aneli sam pružao pažnje onoliko koliko bi trebalo. Mislim da je naš odnos bio do te granice da ne bi prešli u nešto iz čega ne bi mogli da se izvučemo. - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega si onako u tri rečenice opisala Maju na superfinalu? - pitala je Ana.

- Maja je neko ko vrti tri rečenice u krug i ne znam kome je to više interesantno. Toliko je dugo na javnoj sceni, očekivala sam neke nove stvari. Ne bih se cimala oko nje da je opisujem. Uhvatila sam se te situacije bezveze. - rekla je Teodora.

- Opiši nekog u 3 reči - rekla je Ana.

- Aneli ćemo: neiskrena, laka, lakoga morala i treća nepametna - rekla je Teodora.

- Todićka: šefica podzemlja, nikad više - rekao je Filip.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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