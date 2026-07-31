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Prikriva raskid?! Teodora pokrenula sumnju da je veza sa Bebicom uveliko pukla, Filip priznao da je Lores van svake konkurencije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović pročitala je Filipu Đukiću i Teodori Delić pitanja koja su za njih stigla na Instagramu.

Pratioci na Instagram profilu, postavljali su pitanja večerašnjim gostima voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'', Teodori Delić i Filipu Đukiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, da li se čuješ sa Bebicom? - glasilo je pitaje.

- Čujemo se, napisao mi je poruku tokom emisije - kazala je Teoodora.

- Filipe, Lores ili Aneli? - glasilo je pitanje.

- Lores. Ona je po mom ukusu fizički i psihički - kazao je Filip.

- Ko je bolji čovek, Aneli ili Maja? - glasilo je pitanje.

- Aneli za nijansu, jer je podarila jedan život i jer je majka, eto - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Svetlana kraj telefona, imenjakinja Filipove mame. Filipe, da li ćeš ujutru završiti sa Teodorom u nekom šteku? - upitala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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