Ona je prošla sito i rešeto: Gledateljka žestoko oplela po Teodori Delić: Nije za boljeg od Bebice! (VIDEO)

U emisiju „Narod pita“ uključio se i gledalac Raško, koji je imao priliku da prokomentariše odnos Filipa Đukića i Teodore Delić, ali i da iznese svoje mišljenje o njihovom učešću i ponašanju.

Brojni gledaoci koji prate dešavanja nakon završetka rijalitija imali su priliku da se uključe u emisiju „Narod pita“, a među njima se našao i Raško. On nije krio svoje mišljenje o Filipu Đukiću i Teodori Delić.

- Dobro veče, Raško kraj telefona. Ana, predivna si, kao devojčica si. Fićo, ti kao da ne voliš žene. Ti si sve sa ženama u pijanom stanju radio - rekao je gledalac.

- Ja treba da ti nabrajam s kim sam u treznom stanju bio? - upitao je Filip.

- Filipe, ako ti je Aneli dobra, ti budi s njom, ali ja mislim da tebi treba neka druga devojka, da sa njom osnuješ porodicu. Teodora, isto tako i ti, treba ti neki momak, da nije imao prolost iza sebe, da se slobodan i nema neku porodicu, je l' ti to potrebno? Imam žensko i muško dete, da se neko ponašao prema mojoj ćerki kao Bebica prema tebi, ja bih išao tamo, našao bih ga, svašta bih uradio, veruj mi - rekao je gledalac.

- Razumem šta vi zamerate, istina je da su neke stvari istinski loše, te stvari su i moji roditelji zamerali, to je istina - kazala je Teodora.

- Svinja kad navikne nešto da jede, ne prestaje. Bebica možda sada tri meseca ne vređa tebe i tvoju porodicu, ali će to veoma uskoro, tokom prve rasprave ponovo da uradi - kazao je gledalac.

- Vera kraj telefona. Pozdrav za Anu i Filipa. Aneli je tebe iskreno volela, Filipe, samo te je ona iskreno volela. Što se tiče Teodore, ona nije za boljeg od Bebice, šta je sve radila po rijalitijima, prošla je sito i rešeto. Ona komentariše kako je Maja izgledala ranije, a treba sebe da pogleda - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.