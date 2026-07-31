Janjušu i Anđelu neće biti dobro kad vide šta im je Kačavenda pripremila!
Voditelj Darko Tanasijević ugostiće večeras u emisiji ''Narod pita'' Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića, čiji su sukobi obeležili veliki deo rijalitija, a brojne žestoke svađe i međusobne prozivke neretko su dovodile do haosa zbog kog se, kako su mnogi komentarisali, "tresla Bela kuća".
Milena se ispred zgrade TV Pink pojavila sva u crnom. Naime, ona je poput crne udovice imala crnu haljinu i crnu mrežicu preko lica, a u rukama je nosila dve ruže, i to za Janjuša i Anđela.
- Ja sam ovde da samo odam pomen njihovim plasmanima, ništa drugo... Ništa drugo nije po sredi, da ne pomisli neko da sam morbidna ili nepristojna, ali jednostavno situacija je takva - poručila je Milena, a nema sumnje da je pred nama napeta emisija koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
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Autor: Pink.rs