Problem nije u meni nego u njemu: Kačavenda ne prestaje da bljuje vatru po Janjušu i Anđelu, niže brutalne prozivke jednu za drugom! (VIDEO)

Večeras je rešila da ih ne štedi!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" voditelj Darko Tanasijević ugostio je Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

- Janjuš je mene zvao i rekao mi je da je razočaran i da sve vreme razmišlja o svom plasmanu i o tome kako je završio deveti. Ja sam mu rekao da idemo na večeru, ali nisam mogao da ga izvučem iz kuće. Ja sam mu pružio podršku - govorio je Anđelo.

- Giganti, kako dišete večeras ovaj moj parfem? Cvetići zanoveci moji. Ja moram da kažem bitnu stvar i da se zahvalim gej populaciji jer su shvatili da imam muški mud veći od ova dva primerka - dodala je Kačavenda.

- Ja danas dolazim iz Prijepolja i uzeo sam stan u Beogradu na vodi i da li veruješ da je to baš onaj stan u kom smo bili ti i ja? Ja sam rekao ako teba da ću duplo da platim samo ne to - dodao je Janjuš.

- Da li jastuk na kom Vanja sad spava miriše na parfem? - pitao je Darko, a Janjuš se samo smejao.

- NIje mu ostalo da ide negde besplatno nego mora da plaća stan u Beogradu na vodi - poručila je Kačavenda.

Usledilo je telefonsko uključenje, javila se gledateljka Mina.

- Janjuš je na mene ostavio jako dobar utisak i mislila sam da je ekstra, ali se totalno ukanalio sad. On je krenuo dobro i fino, imao je drugarstva i prijateljstva na finjaka, ali posle dva, tri meseca je pao. Anđelo, kod tebe uvek ima slika, a nema ton i lupetate. Šta ste hteli da guknete? - rekla je gledateljka.

- Gospođo, danas mi je neko slao moje i Milenine ljubavne slike i to možete da budete vi - rekao je Janjuš.

- Janjuše, ti pričaš o nečemu što je neka tvoja priča. Ja ću da postavim tebi i Jelkici drugo pitanje, u kom trenutku ste vi nazovi muškarci krenuli iz priče da volite Milenu i da se družite, gde je bio kvrc? Da li ste tad bili iskreni ili kasnije? Vi ste u istom trenutku nju bacili u kanal bez razloga, a mene samoi zanima razlog - nastavila je gledateljka

- Noćas ću da razmislim šta se sve dešavalo, pa da se čujemo sutra - rekao je Janjuš.

- Oni mene zovu nekakvom izdajicom. Ja njih dvojicu kad pogledam zamisli samo jedan pravi muškarac kad sedi kod kuće i gleda nas i sluša kako mu je za odnos sa ženom trebalo pomagalo. Mali Uroš je govorio da se Janjušu diže na Uroša. Ja tvrdim kad bi se sa Anđelom malo čačnuo da mu kamagra ne bi trebala, tako da problem nije u meni nego u njemu. Za Anđela moram da kažem da imam informaciju da ima kr*s kombinaciju koja se zove Marta i da je prešla 40 godina. Ja deci nisam pokazala, nego sam to rekla da on ne bi rekao da ja lažem, a on je ustao i sve priznao - govorila je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić