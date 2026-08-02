Filip Car je alfa i omega za tebe: Nadica Kamel istakla da je Asmin pravi slabić, pa mu prognozirala sunovrat veze s Majom! (VIDEO)

U emisiji „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, pažnju gledalaca privukao je i Asmin Durdžić, koji je u jednom trenutku pročitao poruku svog oca Mustafe Durdžića. U poruci je, kako je Asmin naveo, Mustafa poručio da ne želi da se meša u njegov emotivni odnos sa Majom Marinković, prepustivši sinu da sam donosi odluke o svojoj vezi.

Tokom emisije „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, u program se telefonskim putem uključila i Nadica Kamel, pobednica četvrte sezone rijalitija „Zadruga“. Ona je iskoristila priliku da prokomentariše aktuelna dešavanja i iznese svoj stav o gostima u studiju, čime je dodatno podgrejala atmosferu u emisiji.

- Ja znam da je moja porodica najbolja na svetu, evo, meni je sada pisao: ''Ljubav treba da je na prvom mestu, izvini se Darku, a Maja je lepa kao lutka. Ljubav je napreča, postupio bih isto kao i ti. Ja sam isti, ljubav je najpreča'' - pročitao je Asmin, pa prokomentarisao to:

- Moj otac ima pravo da misli, ali ne mora da iznosi javno svoje mišljenje, jer ipak Maja je moj iznor. Eto, šta je Aneli sve uradila našoj porodici, pa promeni stav, pa mi on kaže ''ja ne menjam stv, nego se pitanja menjaju'' - rekao je Asmin.

Usledilo je naredno telefonsko uključenje Nadice Kamel, pobednice ''Zadruge 4''.

- Dobro veče, ovde Nadica Kamel. Što se tiče Dače, on ima svoj stav, podržavam ga, pametan je dečko. Matora moja, ako te još jednom budem čula da si ti kriva za bolest svoje majke, lično ću te ja prevaspitati. Matora, kakva je to glupost?! Nikada, ali nikada ti ne možeš biti kriva za smrt svoje majke, život sam piše to - rekla je Nadica, pa se osvrnula na Asmina:

- Kaša mi je postao mozak. Ono što priča o Nori, kakav je otac, za sve su u pravu Matora i Dača. Car je alfa i omega za njega. On govori da zna da izađe na kraj sa bilo kim, a kada se javi njegova majka, on ne želi da jednu reč kaže, prekida je. Asmine, ti imaš dobru potporu da budeš dobar momak, jer si iz dobre porodice, ali neke stvari ti stvarno nisu potrebne. Ti si hladan dok pričaš o detetu - rekla je Nadica.

- Stvarno vas sram bilo jer ste rekli da sam ja hladan prema svom detetu, katastrofa. Ne znam što pričate o meni, a ne znate me uopšte - kazao je Asmin.

- Ja ti kažem da sa Majom nećeš izaći na kraj. Ako nije Filip Car, nećeš ni ti - rekla je Nadica.

- Nikada nećeš biti Maja, ona je za sve vas kraljica - rekao je Asmin.

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Autor: S.Z.