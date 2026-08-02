Stavio sve karte na sto: Asminov brat ponovo istakao da čuva leđa svom bratu, negira da ga se odrekao, pa poručio: Bio sam prvi čiji je broj okrenuo... (VIDEO)

U najnovijem izdanju emisije „Narod pita“, voditelj Darko Tanasijević pročitao je Jovani Tomić Matoroj, Asminu Durdžiću i Dači Virijeviću pitanja koja su im gledaoci uputili putem društvene mreže X. Gosti su bez zadrške odgovarali na komentare i prozivke korisnika, otkrivajući svoje stavove o aktuelnim temama i odnosima koji i dalje intrigiraju javnost.

Tokom emisije „Narod pita“, koju vodi Darko Tanasijević, u jednom trenutku stigla je i poruka Grofice, majke Aneli Ahmić. Njena poruka, koju je voditelj pročitao u programu-

- Jovana i Dača pokušavaju Pasminu da objasne odnos otac-ćerka, njemu ništa ne pomaže - glasila je konstatacija.

- Maja njemu govori šta da priča. On je pokazao ko je i šta je. Ko je on?! Nije mi jasno šta je utripovao, ko je on i šta je. On nikoga ne poštuje, nikoga - rekao je Dača.

Sudo, Asminov brat oglasio se u emisiju ''Narod pita'', te je otkrio da je uz brata i da nije digao ruke od njega.

Isto tako želim javno reći da smo se Asmin i ja dogovorili da on prvo obavi svoje obaveze koje trenutno ima, kao i vi svi svoje, a nakon toga ćemo se, kao porodica, normalno vidjeti i provesti vrijeme zajedno.Naravno da između nas postoje određene nesuglasice i stvari koje mu zamjeram, kao i neke izjave koje su se dešavale. O svemu tome ćemo razgovarati kada se vidimo. Ono što mu imam zameriti reći ću njemu u četiri oka, a ne pred cijelim svietom, jer smo nas dvojica oduvek tako rešavali stvari. Smatram da je to jedini ispravan i dostojanstven način.Mislim da dovoljno govori činjenica da sam bio prvi broj koji je okrenuo nakon što je dobio telefon. To najbolje pokazuje kakav je naš odnos i koliko su pojedine priče koje se plasiraju daleko od istine - poručio je Sudo.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je Asminu Durdžiću poruku koja mu je stigla od Grofice, mame Aneli Ahmić.

- Grofica se ponovo javila: Asmin je pričao kako je mene je*ao pas. Torba puna para, a Nori ni bombonu. Neka priča onda šta je Sudo radio - napisala je Grofica.

- Dao sam im pred ulazak pet hiljada evra, kola, a one su rat počele sa mnom, a ne ja sam njima. Renovirao sam im kuću, da imaju gde da žive - rekao je Asmin.

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Autor: S.Z.