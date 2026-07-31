Mogla sam da budem sa njim, da sam želela: Teodora tvrdi da joj se Asmin udvarao, pa istakla da je o svemu ćutala, kako ne bi pokvarila njegov odnos sa Majom! (VIDEO)

Teodora Delić i Filip Đukić bili su gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji „Narod pita“, gde su otvoreno govorili o aktuelnim dešavanjima iz svog života, ali i odgovarali na brojna pitanja gledalaca.

Teodora Delić i Filip Đukić gostovali su kod voditeljke Ane Radulović u emisiji „Narod pita“, gde su se dotakli brojnih aktuelnih tema i otkrili zanimljive detalje iz svog privatnog života.

- Bebica, šta to Bebica ima kao smernicu, kada je reč o vašem odnosu, šta to treba da ispoštuje, kako bi vam odnos postao ponovo dobar? - upitala je voditeljka.

- Treba da ima lepo ophođenje prema meni, lepo ponašanje. Treba da bude svestan toga da ja gradim svoju karijeru, svoju budućnost i imam svoje planove - rekla je Teodora.

- Filipe, da li bi tetovirao Groficu? - upitala je voditeljka.

- Bih, da želi. Ne bih naplatio - rekao je Filip.

- Dobro jutro, Marija iz Surčina kraj telefona. Filipe, kralju, veliki pozdrav za tebe. Filipe, svidelo mi se tvoje učešće. Što se Teodore tiče, ona je veoma lepa i zgodna devojka, a mene zanima da li će da ostavio onog gmaza Bebicu? - upitala je gledateljka.

- Hvala vam, samo to mogu da vam kažem - kazala je Teodora.

- Je l' tebe Asmin gledao? - upitala je voditeljka.

- Naravno da jeste, nego nisam htela da im pravim probleme, Maji i Asminu. Mogla sam da budem sa njim, da sam želela. Eto, Maja je Stanijin fan, doživela je da Stanijin bivši verenih bude njen momak, mnogo je uspela - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.