Od velikih prijatelja, do ljutih rivala! Asmin i Dača rasplamsali sukob, od drugarstva više nema ni traga, ni glasa! (VIDEO)

Dača Virijević i Asmin Durdžić u prošlosti su važili za dobre prijatelje, a onda se desio totalni preokret.

U emisiji ''Narod pita'', njih dvojica su progovorili o svom narušenom odnosu i netrpeljibosti koja ne jenjava.

- Asmine, ti užasan si, barabo jedna - rekla je gledateljka.

- Nisam ja baraba, ja sam bauštelac. Izađi iz tog bureta, ne čujem te ništa, ajde - rekao je Asmin.

- Saram te i stid bilo tvog ponašanja, užas jedan kako se ponašaš, to je sramota - kazala je gledateljka.

- Dačo, tvoj i Asminov odnos je bio interesantnan. Bili ste dobri prijatelji, a onda je krenulo sve nizbrdo. Da li te je zabolelo sve to? - upitao je Darko.

- Nije mi teško palo, ali mi je bilo čudno kada me je odjednom izvređao. On je zlo zla, jedan vakumirani vepar - kazao je Dača.

- Voleo sam Daču, kao nekog mlađeg brata, jako me je razočarao kada je izmišljao neke stvari u vezi mene - rekao je Asmin.

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Autor: S.Z.