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Besan kao ris: Asmina razbesnelo telefonsko uključenje, na pomen Nore promenio sve boje poput semafora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gledalac je bez ustručavanja izneo svoje mišljenje, zbog čega je u studiju nakratko zavladala napeta atmosfera. Asmin je saslušao komentare, a zatim odgovorio na iznete kritike, obrazlažući svoje postupke i ističući da svako ima pravo na sopstveni stav.

U emisiju ''Narod pita'', usledilo je naredno telefonsko uključenje, kako bi prokomentarisali Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Predrag kraj telefona. Pozdrav za Matoru i Daču. Asmine, kako se oseća tvoja ćerka kad blatiš njenu majku? - upitao je gledalac.

- Ona ne gleda to sad, ali bih se ja osećao loše da gledam kako mama pljuje tatu i tata pljuje mamu - rekao je Asmin.

- Bauštelac, sram da te bude, vređaš koga stigneš, najgore stvari izgovaraš. Matoram kako podnosiš Asmina bauštelca? - upitao je gledalac.

- On je lubeničar, tako ga je moja Dragana nazvala. Lubenica, traktor, pa sve ostalo - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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