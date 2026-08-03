Sofija na stubu srama: Gledateljka osudila njen bezobrazluk prema Ani Radulović i skandalozno ponašanje u Eliti! (VIDEO)

Gledateljka bez dlake na jeziku osudila poteze Sofije Janićijević!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se gledateljka koja je imala pitanje za Sofiju.

- Sofija, kako te nije sramota da se tako ponašaš prema voditeljki? Ovo nepoštovanje i ovakve priče. Pitaš ko je Dane, a ko si ti bila pre dve godine? Ti si došla na televiziju i upoznali smo te u lošem svetlu jer ništa osim laži i manišulacije nisi pokazala, a da ne pričamo o Terzi i Danetu. Da li te nije sramota da se tako ponašaš prema voditeljki?

- Ponašam se korektno, neću da mi se ubacuju reči u usta. On nije ulesnik, ja sam došla anonimna i prijavila sam se. Daneta nepoznajete, dobili ste dokaze za koje smatrate vi da su dokazi i meni sudite. Vi želite od mene da čujete da sam bila sa nekim sa kim nisam bila, a to nećete da čujete, pa sve da me razapnete ovde kao Isusa Hrista - govorila je Sofija.

- Vi ste slagale da je pas ubijen zbog Comare. Mene niko ne može ni u šta da ubedi jer je moje mišljenje moje - reklaje gledateljka.

- Tako ću i ja da radim kako želim - dodala je Sofija.

- Rijalitije da narod gleda i mi vas gledamo, a vi ste plaćeni da tamo sedite 10 meseci. Vi ste mogli 10 meseci da pričate šta hoćete, a sad smo mi tu da dajemo sud. Ti pričaš da imaš zaštitu od tate, čulo se sve šta si pričala preko bubice. Šta si uradila kao vernica? Mi treba da praštamo, a ne da se svetimo - nastavila je gledateljka.

- Više ne praštam, sad samo vraćam - rekla je Sofija.

- To što si ti radila na televiziji je za svaku osudu - poručila je gledateljka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić