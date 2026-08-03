Šok na samom početku! Asmin se nije pojavio u emisiji, Stanija poručila: Devojka mu nije dala! (VIDEO)

Durdžić je ove večeri trebalo da bude gost u emisiji "Narod pita", ali nije došao.

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" kod voditeljke Ane Radulović pojavila se samo jedna gošća Stanija Dobrojević, dok se njen bivši verenik nije pojavio.

- Pitaju me novinari ispred "Gde je drugi gost", ja im kažem: "Evo javlja mi se da kasni", pa mislim, otkud ja znam gde je - rekla je Stanija.

- Ili se uplašio da se suoči sa tobom, ili se uplašio Maje, pa nije smeo da dođe - rekla je voditeljka.

- Pre će biti da mu devojka nije dala - rekla je Stanija.

- Ovo je tvoja druga pobeda, došla si, da se suočite, ovo je za aplauz, ja ti čestitam na svemu - rekla je voditeljka.

- Nisam baš došla srećna u ovu emisiju, nisam znala šta mi je pripremio. Zbog mene je dobio honorar, jer je moj bivši dečko, i devojčicu sam mu sredila, Maju... - navela je Stanija.

Autor: R.L.