Priznali u kakvom su odnosu: Anđelo i Boginja otkrili šta se dešava sa njihovim emocijama (VIDEO)

Progovorili o emocijama koje imaju!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića. Usledio je novo pitanje za Boginju:

- Da li misliš da Bora Santana prezire žene, a da se prijatnije oseća sa muškarcima? - glasilo je pitanje.

- Prezire žene, a svi smo videli kakav je sa Urošem - rekal je Bognja, pa je otkrila da li je Filip folirant u odnosu sa Aneli:

- Mislim da jeste, jer da je zaljubljen on bi ušao u odnos sa njom - dodala je Boginja.

- Boginja ko ti je bio zanimljiviji Filip ili Anđelo, patila si za Filipom, pa si se zbližila sa Anđelom - upitao je Darko.

- Moram da kažem, da se Filip više puta ogradio od odnosa sa mnom, a Anđelo je uvek bio tu, samo moram da kažem da Anđelo nije bio uteha. Moram da kažem da smo mi devojke bile glupe što smo se vraćale njemu a oni je govorio da ne želi vezu. Sa Anđelom sam se čula više puta nakon Elite. - rekla je Boginja.

- MI smo se čuli kada je bila žurka, čuli smo se i kada sam ja gostovao sa Ivanom, i ona mi se tada javila, nismo ništa konkretizovali, nismo prešli granicu, ali ima vremena, šta će biti videćemo - dodao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.