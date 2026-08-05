Treba da ga je sramota: Gledateljka opelala po Terzi, zbog Milice, pa Đukiću poručila OVO (VIDEO)

Nema dalje!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića, a u emisiju se uključila gledateljka iz Subotice.

- Ono veče kada je Ana ugostila Sofiju, ta osoba je sramota, kao i Terza, oni su sramota da budu na televiziji. Ja bih volela da MIlica uđe u Elitu 10, da pokaže kakva je prava žena,moram da dodam da sam ja glasala za Kačavendu, ona je gospođa. Ljudi u ovoj Eliti su bili loši, ono što je Sofka uradila Ani, to je sramota, kao i Terza koji neema osećaj da je otac, on ne treba da se pojavi nigde. - rekla je gledateljka pa se obratila Filipu:

- Filipe Terza tebi nije nivo, meni je čudno da se vi družite, Treza nikome nije prijatelj, on je poltron - rekla je gledateljka.

- Nisam čuo i video da je mene Terza ogovarao, on i ja nismo prijatelji, sada smo sticajem okolnosti zajedno na moru. - rekao je Filip. - Terza je ponovo sa njom, a ona mu je vređala i dete i porodicu, i sada nće da ode da vidi dete, takođe moram da kažem da je Anđelo slao poruke Milici, a to je strašno, pa posle i Kačavendi - rekla je gledateljka.

- Meni je cela priča Sofije i Daneta, strašna, ali priča sa Terzom i Milicom ima veliku težinu, veću i od Danata - rekoa je Anđelo.

- Meni o sa Danetom nije baš wow, ona je rekla da nju zanima samo kinta. Mislim da nije imala se*s sa njim, ali ga je muzla novčano- rekao je Filip.

- Moram da dodam, da Maja nije kriva za sukobe sa ASminom, Asminu to odgoovara - rekla je gledateljka.

- Filipe šta misliš o Bori, je l ti krivo zbog njega? - upitao je Darko.

- Naravno, on je pokazao sebe drugačije, on je napolju najnormalniji, ja sam ubeđen u to - rekao je Filip.

Autor: N.B.