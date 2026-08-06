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Vinula ga u nebesa: Gledateljka posavetovala Boru da Anastasiju izbriše iz svog života, nju prilepila za dno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gledateljka koja se naredna javila savetovala je Boru Santanu da se distancira od Anastasije Brčić.

Gledateljka koja se naredna javila u emisiju „Narod pita“ iznela je svoje mišljenje i tom prilikom posavetovala Boru Santanu da se distancira od Anastasije Brčić. Ona mu je skrenula pažnju da bi trebalo da razmisli o svom odnosu sa njom i da napravi određenu distancu, smatrajući da bi to za njega moglo da bude najbolje rešenje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija je jedna nekulturna devojka, nemam reči za nju. Boro, ti si dobar i kulturan muškarac. Vrati se onom starom Bori. Budi sam, ne treba ti niko, Anastasija nije dobar izbor za tebe, to moraš da shvatiš, ja mislim da ti treba da budeš sam, jer ćeš sebe tako opet prinaći - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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