Odmah čim ustanete uradite ovo i samo gledajte kako se kile same tope i bez gladovanja

Nutricionistkinja i dijetetičarka dr Lisa Jang, autorka knjige „Konačno siti, konačno vitki“, podelila je savete koji mogu da budu dragoceni u procesu mršavljenja.

Naime, u pitanju su jutarnje navike koje pomažu da se smrša brže, a sve što je potrebno jeste da ih dodate svojoj uobičajenoj rutini i vrlo brzo ćete videti rezultate.

1. Popijte čašu vode.

Često čujemo da je dobra ideja popiti čašu vode na prazan stomak svakog dana, a brojna istraživanja pokazala su da je to korisno ne samo za mršavljenje već, uopšte, za probavu i hidriranost organizma, piše Eat This, Not That.

Jedna od studija koje govore u prilog tome je i ona objavljena u magazinu Journal of Clinical and Diagnostic Research, u okviru koje su učesnici pili oko dve šolje vode 30 minuta pre doručka, ručka i večere i postigli dve stvarI: izgubili su na težini i snizili indeks telesne mase (BMI) .

– Kada se probudite ujutru, možda ste dehidrirani, pa je hidratacija čašom vode odlična ideja. Takođe možete misliti da ste gladni, ali ste zapravo samo žedni – objašnjava ona.

A ako vam je obična voda ne zvuči primamljivo, razmislite o dodavanju limunovog soka ili nekoliko listića nane u čašu.

2. Dodajte proteine doručku.

Započinjanje dana hranom bogatom proteinima kao što su jaja, jogurt ili puter od orašastih plodova učiniće da duže budete siti. Osim toga, to će pomoći u „stabilizaciji šećera u krvi“, prema dr Jang. Ovo je, tvrdi, vrhunski recept za gubitak težine.

Istraživanja potvrđuju koliko proteini mogu biti važni za mršavljenje. Mnoga klinička ispitivanja su otkrila da povećanje unosa proteina – odnosno konzumiranje više od preporučene dnevne doze – može pomoći da smršate i smanjite masnu masu.

3. Uključite i voće.

Voće je odlično rešenje za dodavanje vašoj jutarnjoj rutini, s obzirom na to da je prepuno antioksidanasa i vlakana. Dodaćete „obim i volumen svom obroku bez nepotrebnih kalorija“, objašnjava dr Jang.

Studija objavljena u listu Annals of Internal Medicine pokazuje da povećanje količine vlakana koju unosite svaki dan do 30 grama može smanjiti vaš krvni pritisak i pomoći vam da izgubite težinu.

– Volim da ubacim bobice u jogurt ili da naseckam jabuku u ovsene pahuljice – kaže dr Jang. – A zdravo mršavljenje se fokusira na ono šta dodati, a ne oduzeti.

4. Dodajte i malo punog zrna.

Ako mislite da su svi ugljeni hidrati loši, razmislite ponovo!

– Integralne žitarice poput ovsene kaše ili hleba od punog zrna sadrže vlakna i hranljive materije i pomažu da budete zadovoljni. Nema potrebe da se plašite ugljenih hidrata – naglašava Jang.

5. Izađite u šetnju.

Fizičku aktivnost u ranim jutarnjim satima, pre posla, uglavnom viđamo u holivudskim filmovima i pitamo se da li to zaista neko primenjuje, a baš ovo može da napravi ogromnu razliku.

Nije potrebno da trčite ili provedete sat vremena u teretani – samo izađite u šetnju ili se potrudite da deo puta do posla pređete peške.

– Gubitak težine hodanjem je odličan dodatak planu zdrave hrane – kaže dr Jang. – Hodanje sagoreva kalorije, pomaže da kosti budu jake i odlično je za vaše raspoloženje.

Autor: Dalibor Stankov