Nekoliko simptoma demencije najlakše je uočiti zimi: Većina ljudi ih ne prepozna na vreme

Mnogi ljudi misle da su zima i demencija nevezane teme ali realnost je drugačija hladni meseci pojačavaju simptome koje preko leta možda ne primetimo.

Dan je kratak svetla manje rutina razbijena a mozak koji se već muči sa orijentacijom gubi stabilnost. Upravo tada kreće zbrka koja deluje kao umor loš dan ili pad raspoloženja a zapravo je prvi znak da nešto nije kako treba.

Prema stručnjacima iz Fixel Institute for Neurological Diseases sa Univerziteta Floride osobe sa demencijom tokom zime češće iskuse sundowning stanje pojačane zbunjenosti agitacije i nervoze koje se javlja krajem dana kada padne mrak. Pošto se zimi mrak spušta mnogo ranije simptomi se aktiviraju ranije i traju duže nego u letnjim mesecima.



Drugi izvor britanski zdravstveni sistem HC One potvrđuje isto kratki dani hladnoća i nedostatak prirodnog svetla remete unutrašnji ritam i dodatno zbunjuju osobu sa kognitivnim padom. Njihovi stručnjaci navode da se zimi pogoršavaju problemi sa spavanjem orijentacijom i raspoloženjem i da se baš tada porodice prvi put suoče sa simptomima koje ranije nisu povezivale sa demencijom.

Zašto su simptomi jači baš zimi

Najčešće promene koje se pojačavaju zimi izgledaju ovako:

Osoba deluje zbunjenije kada padne mrak a mrak stiže ranije nego inače. Počinju da greše u prostoru da mešaju sobe ili se iznenada uznemire u periodu koji ranije nije bio problem. Ujutru deluju pospano i maglovito jer poremećen ritam spavanja direktno pogoršava kognitivne simptome.

Napolju se teže snalaze jer nedostaju vizuelni signali. Sneg briše kontraste ulica izgleda jednolično a hladnoća često izaziva napetost. Mnogi se izgube čak i u komšiluku koji poznaju decenijama.

Smanjena socijalna interakcija dodatno pogoršava stanje. Zima znači manje kretanja manje susreta i više vremena u zatvorenom prostoru. Osobe sa demencijom lako postaju povučene manje pričaju slabije jedu i deluju ugašeno.

Ako osoba odjednom:

zaboravlja jednostavne rutine poput oblačenja zaključavanja

vrata ili gašenja grejalice

ako se dezorijentiše čak i u sopstvenom stanu

ako postane neobično nervozna predveče

ako izbegava razgovor ili se potpuno povuče

To nisu sezonske promene nego signali koji ukazuju da postoji dublji problem.

Zima ne izaziva demenciju ali je često prvi period kada simptomi postanu očigledni.

Kako olakšati funkcionisanje tokom zime

Najjednostavnije stvari daju najveći efekat. Ujutru pustite što više svetla u prostoriju. Popodne držite stabilno osvetljenje da se izbegne nagla promena svetlo mrak. Uspostavite jasan dnevni ritam sa istom satnicom i istim postupcima. Ubacite kratke šetnje u najtoplijem delu dana. Komunicirajte stalno čak i kada je osoba tiša nego ranije.

Najvažnije je da posmatrate i beležite promene. Zima nije vreme za ignorisanje jer simptomi demencije najlakše iskliznu upravo kada pada mrak i kada je stimulacija minimalna. Što se ranije prepoznaju lakše se stabilizuju navike i kvalitet života ostaje bolji.

Autor: S.M.