Ovaj hormon je tihi merač ženske plodnosti: Od njegovog broja zavisi da li žena još uvek može da rodi

Najvažniji hormon koji se koristi kao pokazatelj plodnosti žene je Anti-Müllerov hormon. Ovaj hormon proizvode ćelije u jajnicima i on daje vrlo dobru procenu takozvane rezerve jajnih ćelija, odnosno koliko jajnih ćelija žena još ima.
Zašto je Anti-Müllerov hormon važan?
Anti-Müllerov hormon je važan jer pomaže lekarima da procene reproduktivni potencijal žene. Njegov nivo u krvi pokazuje koliko jajnih folikula postoji u jajnicima. Što je vrednost Anti-Müllerov hormon veća, to je obično veća rezerva jajnih ćelija, dok niže vrednosti mogu ukazivati na smanjenu plodnost.
Za razliku od nekih drugih hormona, nivo Anti-Müllerov hormon je relativno stabilan tokom menstrualnog ciklusa, pa se može meriti gotovo u bilo kom trenutku. Zbog toga je ovaj hormon postao jedan od najpouzdanijih laboratorijskih pokazatelja plodnosti.
Kako se meri?
Anti-Müllerov hormon se određuje jednostavnim testom iz krvi. Rezultati pomažu lekarima u:
proceni plodnosti,
planiranju trudnoće,
proceni odgovora na postupke vantelesne oplodnje,
proceni približavanja menopauze.
Da li Anti-Müllerov hormon jedini određuje plodnost?
Iako je Anti-Müllerov hormon veoma važan pokazatelj, on nije jedini faktor plodnosti. Na mogućnost začeća utiču i drugi hormoni kao što su:
Folikulostimulirajući hormon (FSH)
Estrogen
Progesteron
Pored hormona, na plodnost utiču i godine žene, zdravlje jajnika, redovnost ovulacije i opšte zdravstveno stanje.
Anti-Müllerov hormon je danas jedan od najvažnijih hormona za procenu plodnosti jer daje uvid u rezervu jajnih ćelija i pomaže lekarima da procene reproduktivni potencijal žene.
Autor: D.Bošković