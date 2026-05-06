ZDRAV NA PAPIRU, ALI NE I U PRAKSI: Muškarci bez simptoma mogu preneti ozbiljne polne infekcije partnerkama!

Nevidljive infekcije su najopasnije – evo kako funkcionišu i zašto često ostaju neprimećene.

Jedan od najvećih problema u oblasti polnog zdravlja jeste činjenica da mnoge polno prenosive infekcije kod muškaraca mogu proći potpuno bez simptoma. To znači da osoba može biti uverena da je zdrava, a da istovremeno nesvesno prenosi infekciju partnerki. Ovaj tihi tok bolesti posebno je opasan jer odlaže dijagnozu i omogućava infekciji da se razvija i širi bez kontrole.

Infekcije poput hlamidije, gonoreje ili HPV-a često kod muškaraca ne izazivaju nikakve ili vrlo blage simptome. U nekim slučajevima može se javiti diskretan iscedak ili blaga nelagodnost, ali to mnogi ignorišu ili pripisuju prolaznim stanjima. Međutim, odsustvo simptoma ne znači odsustvo infekcije – mikroorganizmi su i dalje prisutni i mogu se preneti tokom nezaštićenog odnosa.

Kada se prenesu partnerki, posledice mogu biti znatno ozbiljnije. Na primer, nelečena hlamidija kod žena može dovesti do zapaljenske bolesti male karlice, oštećenja jajovoda, pa čak i neplodnosti. HPV virus, koji muškarci često nose bez ikakvih znakova, povezan je sa razvojem raka grlića materice kod žena. Drugim rečima, ono što je kod muškarca neprimetno, kod partnerke može imati dugoročne i ozbiljne zdravstvene posledice.

Sa druge strane, i muškarci snose rizike, iako simptomi izostaju. Nelečene infekcije mogu vremenom dovesti do komplikacija poput upale prostate, epididimitisa (upale pasemenika), pa čak i smanjene plodnosti. Takođe, prisustvo jedne polne infekcije povećava podložnost za druge, uključujući i ozbiljnije virusne infekcije.

Emocionalni aspekt ovog problema je jednako važan. Saznanje da ste nesvesno preneli infekciju partneru ili partnerki može izazvati osećaj krivice, narušiti poverenje i destabilizovati odnos. Sa druge strane, osoba koja je zaražena može doživeti osećaj izdaje, straha i nesigurnosti, što dodatno komplikuje komunikaciju i rešavanje problema.

Zato je ključ u prevenciji i odgovornosti. Redovni pregledi, čak i kada nema simptoma, upotreba zaštite i otvorena komunikacija sa partnerom predstavljaju osnovu očuvanja zdravlja. Polno zdravlje nije individualna stvar – ono je zajednička odgovornost, a informisanost je prvi korak ka zaštiti i sebe i drugih.

Autor: S.Paunović