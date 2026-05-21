ALARMANTAN TREND SA TIKTOKA PREPLAVIO ŠKOLE! Tinejdžeri masovno batalili steroide, ali sada uzimaju OVO: Devojčice u najvećem riziku!

Upotreba opasnih anaboličkih steroida među tinejdžerima je u konstantnom padu u poslednjih dvadeset godina, ali stručnjaci širom sveta sada pale crveni alarm zbog novog, masovnog trenda koji je preko noći zamenio ilegalne supstance, prenosi ugledni američki portal New York Post.

Najnovije veliko istraživanje Univerziteta u Mičigenu, koje je obuhvatilo skoro 880.000 adolescenata prosečne starosti od 16 godina, otkrilo je šokantan podatak: dok steroidi gube na popularnosti, upotreba kreatina među tinejdžerima je bukvalno eksplodirala.

Šta je "looksmaxxing" i zašto klinci idu u ekstreme?

Naučnici objašnjavaju da je ovaj nagli skok direktna posledica novog, toksičnog internet trenda pod nazivom "looksmaxxing" koji je preplavio TikTok i Instagram. Radi se o ekstremnim metodama kojima mladi muškarci i devojke pokušavaju da promene svoj fizički izgled, u potrazi za višim društvenim statusom i, kako sami kažu na mrežama, "većom seksualnom vrednošću na tržištu".

Influenseri koji propagiraju ovaj kult savršenog izgleda imaju milionske preglede, a mlađoj publici svakodnevno serviraju priču da bez dodataka ishrani i suplemenata ne vrede ništa. Iako se sve to pakuje pod parolom "rad na sebi", stručnjaci upozoravaju da ove online zajednice zapravo stvaraju tešku telesnu dismorfiju, vršnjačko posramljivanje i toksičnu atmosferu.

Devojčice u ogromnom porastu, a posledice su nepoznate

Kreatin je prirodna hemikalija koja se nalazi u mišićnim ćelijama i hrani poput crvenog mesa, a sportisti ga koriste u obliku praha, tableta ili gumenih bombona da bi povećali snagu i masu. Međutim, ono što najviše brine lekare jeste to što ne postoji dovoljno naučnih dokaza o tome koliko je kreatin bezbedan za decu i mlade koji su još uvek u razvoju.

Koliko je trend uzeo maha, najbolje pokazuju brojke: upotreba kreatina među tinejdžerima se skoro udvostručila u poslednjih nekoliko godina. Ono što je autore studije najviše iznenadilo jeste podatak da je upotreba kreatina kod devojčica skočila za neverovatnih 168%, dok je kod dečaka taj porast 90%.

"Pritisak oko estetskog izgleda danas podjednako pogađa i dečake i devojčice. Mnoge tinejdžerke sada agresivno dižu tegove u teretanama i pokušavaju da povećaju mišićnu masu u određenim delovima tela, poput nogu, kako bi postigle definiciju koju vide na mrežama", objašnjava autor studije Filip Veliz.

"Mislio sam da ću umreti"

Da ovaj suplement nije bezazlen kada se zloupotrebljava, potvrđuje i nedavna ispovest mlade košarkaške zvezde Darina Petersona (19). On je javno priznao da ga je takozvano "punjenje kreatinom" (uzimanje velikih doza u kratkom periodu) ostavilo sa tako teškim i onesposobljavajućim simptomima da je morao da pauzira sa sportom, dodajući da se u jednom trenutku "uplašio za sopstveni život".

Lekari upozoravaju roditelje da sâm kreatin trenutno nije crvena zastavica, ali da normalizacija uzimanja raznih praškova i "legalnih" dodataka ishrani u ranom dobu vrlo lako može da promeni svest kod dece i u kasnijem dobu ih odvede pravo ka opasnim anaboličkim steroidima, kada im prirodni suplementi više ne budu davali željene rezultate.

Autor: D.S.