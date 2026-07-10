U Moskvi pao dogovor! Ruska vakcina protiv raka uskoro u Srbiji

Ruska vakcina protiv raka stiže u Srbiju, dogovoreno je u prethodna dva dana u Moskvi. Kako u Srbiji oko 40.000 ljudi godišnje oboli od raka, ovo su velike vesti!

Dve zemlje su formirale i radnu grupu koja će raditi na pripremi odgovarajućih sporazuma kako bi naši pacijenti u Srbiji što pre primili vakcinu protiv karcinoma.

Srpska delegacija predvođena ministrom bez portfelja Nenadom Popovićem u Rusiji je imala niz sastanaka sa onkolozima i ruskim ministrom zdravlja Mihailom Muraškom. Oni su se upoznali sa celokupnim procesom - od dijagnostike i genetičke analize tumora, preko izrade i primene personalizovanih mRNK vakcina, do praćenja rezultata lečenja.

Uz veštačku inteligenciju

Rusija je 2025. godine dobila prvo u svetu odobrenje za kliničku primenu terapijske personalizovane protivtumorske mRNK vakcine NEOONKOVAK, čime je napravljen veliki iskorak u borbi protiv najtežih onkoloških oboljenja.

Pilipović: Nada za pacijente u Srbiji

Predsednik Udruženja obolelih od melanoma Savo Pilipović kaže za Informer da ova vakcina predstavlja veliku nadu za pacijente.

- Formiranje radne grupe i najava potpisivanja sporazuma za ovu vakcinu su velika i dobra vest za pacijente u Srbiji koji se bore sa rakom. Za prvog pacijenta koji je otišao u Rusiju da primi vakcinu samo znam da je iz Kragujevca. Moramo da sačekamo da vidimo kako će reagovati. Sve je još novo. Ipak, nadamo se iz sve snage da će nova vakcina biti dostupna i u Srbiji - kaže Pilipović.

Ministar Popović kaže da su sa ruskim kolegama započeti konkretni koraci kako bi i naši pacijenti dobili pristup ovoj najsavremenijoj terapiji.

- Radna grupa koja je formirana radiće na pripremi i potpisivanju neophodnih sporazuma, čime će biti omogućeno da pacijenti iz Srbije dobiju pristup najsavremenijim ruskim terapijama za lečenje karcinoma, uključujući i personalizovanu rusku mRNK vakcinu protiv raka. Ova saradnja rezultat je izuzetnih odnosa predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina, ali i viševekovnog prijateljstva i bratskih veza srpskog i ruskog naroda. Te odnose sada pretvaramo u konkretne rezultate koji imaju značaj za zdravlje naših građana. Personalizovana mRNK vakcina izrađuje se za svakog pacijenta pojedinačno, na osnovu genetičkih karakteristika njegovog tumora. Sve to se pravi uz primenu složenih matematičkih modela i veštačke inteligencije - rekao je Popović.

Kako je istakao, taj proces podrazumeva detaljnu dijagnostiku, analizu tumorskog tkiva i identifikaciju specifičnih mutacija, nakon čega se kreira vakcina koja aktivira imuni sistem pacijenta da prepozna i uništi ćelije raka.

Ova terapija namenjena je pacijentima koji već boluju od karcinoma, a njena izrada predstavlja složen, dugotrajan i tehnološki zahtevan proces koji zahteva najsavremeniju opremu i znanje.

- Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju karcinoma kože. Očekuje se da će postati jedna od najperspektivnijih i najefikasnijih onkoloških terapija u svetu. Nadamo se da će i naši pacijenti početi da dobijaju ove vakcine u najskorije vreme. Pre svega želimo da uspostavimo institucionalnu saradnju između dva ministarstva da bi naši pacijenti mogli da dobijaju ove vakcine, personalizovane vakcine ovde, u Srbiji. Naravno, to je težak proces. Treba da se usaglasi mnogo elemenata između dva ministarstva, između dve vlade - naveo je Popović.

Deset doza vakcine

Profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, odakle je u Rusiju i otišao prvi pacijent, objasnio je da se vakcina protiv raka daje u deset doza.

- Proces započinje analizom uzorka tumorskog tkiva, a zatim se pomoću naprednih algoritama veštačke inteligencije generišu specifični imunološki ciljevi, koji se potom ugrađuju u vakcinu. Terapija podrazumeva deset doza, koje se daju na svake dve nedelje tokom pet meseci. Cilj je snažna aktivacija imunog sistema kako bi efikasno prepoznao i uništavao maligne ćelije. Kriterijumi za ulazak pacijenata u taj program su izuzetno strogi. Neophodno je da su završeni svi standardni oblici terapije, uključujući imunoterapiju, kako bi osoba mogla da bude kandidat za vakcinu - kazao je dr Jakovljević.

Istakao je da se prvi korak, da pacijenti iz Srbije dolaze u Rusiju na lečenje, već sprovodi.

- Prvi pacijent iz Srbije oboleo od malignog melanoma već je primio doze vakcine protiv raka u Rusiji. Ali naš dugoročni cilj je da se veći deo postupka prebaci u Srbiju - rekao je Popović.

Tokom posete, srpski stručnjaci obišli su Moskovski naučnoistraživački onkološki institut "P. A. Gercen", gde se leče prvi pacijenti koji primaju novu personalizovanu mRNK vakcinu, kao i Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju "N. F. Gamaleja", gde su predstavljena najnovija dostignuća u oblasti razvoja i primene savremenih mRNK terapija za lečenje karcinoma.

U srpskoj delegaciji, uz ministra Popovića bili su i prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, prof. dr Verica Lazić, savetnica predsednika Srbije za socijalna i zdravstvena pitanja, Ivana Marinković, direktorka Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", kao i predstavnici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Autor: A.A.