Kazne idu i do 900 EVRA: Ukoliko letite avionom sa ljubimcem jedan potez vas može SKUPO KOŠTATI

Vađenje psa ili mačke iz transportera tokom leta može skupo da vas košta. Zbog sve češćih prekršaja, avio-kompanije pooštravaju kontrole, a kazne za nepoštovanje pravila dostižu i gotovo 900 evra.

Švajcarske avio-kompanije pooštrile su kontrolu prevoza kućnih ljubimaca, a putnici koji tokom leta izvode pse ili mačke iz transportera rizikuju kazne koje mogu da dostignu gotovo 900 evra, prenosi BFMTV.

Pravila su jasna, većina avio-kompanija dozvoljava da u kabini putuju kućni ljubimci teški do osam kilograma, ali isključivo u odgovarajućem transporteru koji mora biti smešten ispod sedišta ispred putnika.

Iako pojedini vlasnici tokom leta izvade ljubimca kako bi ga umirili ili pomazili, takva praksa nije dozvoljena. Razlog su bezbednosni i higijenski propisi koji važe na svim komercijalnim letovima.

Prema podacima švajcarske Savezne kancelarije za civilno vazduhoplovstvo (FOCA), broj prijavljenih prekršaja u vezi sa prevozom životinja raste iz godine u godinu.

Tokom 2024. evidentirano je 80 slučajeva, dok je prošle godine taj broj porastao na 117.

Jedan od najupečatljivijih primera dogodio se na letu između Ciriha i Sao Paula, kada je putnik više puta vadio svog psa iz transportera uprkos upozorenjima kabinskog osoblja. Pošto je odbio da postupi po uputstvima posade, kažnjen je sa 791 švajcarskim frankom, odnosno oko 867 evra.

Iz FOCA podsećaju da vlasnici tokom leta mogu da nahrane ili napoje svog ljubimca, ali da životinje ne smeju slobodno da se kreću kabinom niti da borave van transportera.

Zbog sve većeg broja ovakvih slučajeva, avio-kompanije najavljuju još strožu primenu pravila kako bi se obezbedila bezbednost i putnika i životinja tokom leta.

Autor: Iva Besarabić