Klima iz Bugatti Chiron-a može da ohladi stan (FOTO+VIDEO)

Kako prenosi "Autoblog", kompresori klime u Bugattiju imaju kapacitet 10 kW, a ta snaga bi bila dovoljna za hlađenje stana od 80 kvadratnih metara.

Možete i sami da pretpostavite da postavljanje klima uređaja u automobile poput Bugatti Chiron-a nije nimalo jednostavno, a radi se o segmentu na koji kupci itekako obraćaju pažnju.

