Fejsbuk planira predstavljanje prvog pametnog sata za sledeće leto sa dve kamere

Uređaj će imati ekran sa dve kamere koje se mogu odvojiti od zgloba za snimanje slika i video snimaka, koji se mogu deliti kroz Facebook-ov paket aplikacija, uključujući Instagram.

Kamera na prednjoj strani ekrana sata postoji prvenstveno za video pozive, dok se 1080p kamera sa automatskim fokusom na zadnjoj strani može koristiti za snimanje snimaka kada se odvoji sa globa od okvira od nerđajućeg čelika.

Fejsbuk pokušava da napravi i dodatke za pričvršćivanje kamere na stvari poput ruksaka, prema rečima ljudi upoznatih sa projektom.

