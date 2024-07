Kajli Minog (56) priprema autobiografsku knjigu i razmišlja o povlačenju sa scene

Kajli Minog je nagovestila kako planira da se povuče nakon što je objavila svoj novi pop singl Mi Oh Mi.

Pop pevačica (56) nedavno se šalila na svoj račun da bi mogla da završi dane slave u Las Vegasu nakon što joj je ponuđen doživotni boravak, navodi Miror.

Ona je u četvrtak objavila svoj novi singl Mi Oh Mi i planira da nakon što objavi album krene i na turneju.

Prema pisanju Mirora, ona je potvrdila da bi Las Vegas mogao biti mesto gde završava svoju karijeru, jer su zvezde, uključujući Elvisa Prislija, odlučile da završe svoje karijere na sličan način.

- Ponudili su mi doživotnu rezidenciju - rekla je za Miror pevačica.

Kajli je nedavno razgovarala sa Zoe Ball Breakfast Shov na Radiju 2 o svom albumu nakon saradnje sa američkom pevačicom Bebe Rekha i švedskom zvezdom Tove Lo.

Plavokosa lepotica će verovatno prvi put izvesti pesmu u BST Hajd parku u Londonu, gde će biti glavni izvođač.

- Ljudi u Hajd parku su uvek tako dobro raspoloženi. Jedva čekam - rekla je ona.

Pevačica je za ovu priliku najavila posebno i spektakularno veče, sa numerama koje obuhvataju njenu neverovatnu 37-godišnju karijeru snimanja.

Mi Oh Mi, njen prvi novi materijal od objavljivanja Tensiona u septembru 2023., sadrži zajedničke vokale sa Redžom i Loom i produkciju legendarnog Steve Maca, čiji su prethodni zasluge uključuju Calvin Harris, Little Mik, Ed Sheeran, One Direction, The Saturdais i Pink.

Australijska zvezda je ostvarila prodaju od preko 80 miliona ploča širom sveta, pet milijardi strimova i devet albuma broj 1 u Velikoj Britaniji.

Njene višestruke nagrade uključuju četiri BRIT nagrade, dva Gremija i dve MTV nagrade. Kajli je jedina umetnica koja je zabeležila album broj jedan i top 10 singlova u pet uzastopnih decenija u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Miror navodi kako je Kajli sada na vrhuncu svoje karijere i da je savršeno vreme da ona objavi i publikaciju o svom životu i oživi neka sećanja.

Glumica i pevačica će u novoj knjizi govoriti o svojoj karijeri, muzici, filmu i televiziji, piše The Sun.

Zvezda će raditi sa piscem na memoarima, koji će takođe fanovima dati uvid u njen ljubavni život.

Najavljeno je da će otkriti neke nove anegdote i priče i iskopati neke snimke iz svoje arhive.

Minogue je imala neverovatnu godinu i preporod u karijeri nakon što je dostigla ogroman uspeh sa svojim hitom Padam Padam sa svog šesnaestog studijskog albuma Tension.

Ranije ove godine, osvojila je svoj drugi Gremi za Padam Padam i završila rezidenciju u Las Vegasu u noćnom klubu Voltaire u maju gde je nastupila na 20 nastupa.

Autor: Dalibor Stankov