SISTEM POTPUNO PAO: Zaposleni u Fejsbuku ne mogu NI DA UĐU U KANCELARIJE! Ne rade im ni kartice za ulazak u zgradu?!

- Upravo sam se čula sa nekim ko radi u Fejsbuku, ko mi je objasnio da zaposleni nisu u mogućnosti da uđu u zgradu kako bi uradili procenu stepena prekida jer njihov identifikacione kartice na ulazu takođe nisu radile - navela je novinarka NYT Šira Frenkel.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.