KAKO DA UŠTEDITE GORIVO? Zbog ovih grešaka potrošnja je veća!

Abigejl, devojka koja vodi profil na TikTok-u na kom znosi svoje misli o svim motornim vozilima, u nedavnom videu je podelila pet najboljih saveta za smanjenje broja poseta benzinskoj pumpi.

Očistite i rasteretite svoj auto, Abigejl kaže:

- Rešite se svega što vam ne treba. Teži automobil podrazumeva i veću potrošnju goriva - ovjašnjava.

Podržavajući njenu tezu, portparol auto-moto saveza je rekao za LADbible: „Možete da uštedite na troškovima goriva tako što ćete preduzeti nekoliko praktičnih koraka, kao što je uklanjanje neiskorišćenog krovnog kofera ili čišćenje gepeka od predmeta koje ne koristite - ali ne zaboravite da ostavite sigurnosnu opremu.“

Napumpajte gume

- Za svakih deset posto nedovoljne napumpanosti vaših guma, trošite tri procenta više goriva - kaže ona. Stručnjak za bezbednost na putu:

"Proverite da li je pritisak u gumama pravilno podešen. Nedovoljno napumpane gume mogu dovesti do veće potrošnje goriva i mogu da utiču na vašim automobilom. Udar u ivičnjak nakon gubitka kontrole može u najboljem slučaju dovesti do oštećenja guma.Dok proveravate napumpanost svojih guma, uverite se da se gazni sloj nije izlizao i da se nalazi iznad zakonske granice (1,6 mm).Vožnja sa izrazito istrošenim gumama može vas dovesti do velike novčane kazne, pa čak i kaznenih bodova."

Nemojte prepuniti rezervoar

Da, ovo bi moglo zvučati pomalo kontraintuitivno, ali verujte joj. Abigejl kaže:

- Gorivo je zaista teško; 70 litara dizela teži oko 57 kilograma. To je mnogo novca - zato smanjite težinu i pomozite svom automobilu da ode još malo dalje.

Lagano kočite

Abigejl kaže:

- Bez naglog kočenja. Svaki put kada to radite, zapravo uzalud trošite gorivo. Naravno, to ne znači da ne treba da i dalje koristite kočnicu, molim vas i dalje koristite kočnicu - objašnjava.

Usporite

- Ovo je verovatno najčešći način uštede goriva, ali Abigejl misli da to svakako treba pomenuti. Brza vožnja je „smrt“ za potrošnju. Stići ćete do destinacije brže ukoliko vozite 110 km/h umesto 90 km/h, ali ćete u isto vreme povećati potrošnju goriva za oko 15 odsto. Takođe, obratite pažnju na broj obrtaja. Vožnja na 2000-2500 obrtaja ne samo da je najbolja za potrošnju, već i za motor - kaže Abigejl.

- Veća brzina podrazumeva da ćete brže trošiti gorivo - objašnjava ona.

- Planiranje puta je daleko bolje - polazak unapred znači da nećete osećati potrebu da vozite malo brže.