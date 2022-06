DA LI SE ISPLATI VOZITI NA AUTO-GAS: Nekad bio duplo jeftiniji od drugog goriva, evo koliko danas košta litar TNG

Tečni naftni gas (TNG) je sve skuplji, trenutno se prodaje po ceni od 110 dinara do 112 dinara po litru.

Cena tng-a konstantno raste poslednjih godinu dana što mnoge korisnike ovog derivata dovodi u veliki problem. Srbija veći deo svojih količina tng-a proizvodi, ali jedan deo i uvozi. Potrošače interesuje koji su razlozi njegovog poskupljenja.

Predsednik udruženja za TNG, Ivan Brajović, rekao je za Radio Beograd 1 koji su faktori koji najviše utiču na cenu.

- Prvo se mora imati u vidu da TNG nastaje kao proizvod prerade prirodnog gasa i gasnog kondenzata što čino oko 65 odsto globalne proizvodnje, kao i prerade sirove nafte - to je preostalih 35 odsto. Prirodno je da cena ovih sastojaka TNG-a utiče i na njegovu ukupnu cenu - izjavio je Brajović.

Brajović ističe da je rat u Ukrajini dodatno zakomplikovao već tešku situaciju zbog čega cena prirodnog gasa i nafte konstantno raste.

- Izvoz TNG-a iz Rusije je takođe otežan, najviše zbog sankcija koje su Rusiji uvedene, pa ili se ne uvozi ili je jako malo kompanija koje to rade. Alternativni i, istovremeno, skuplji izvori snabdevanja se jesu pojavili, baltički morski izvoz i železnički preko rute Roterdam-Antverpen - navodi Brajović.

Dodaje da Srbija ima sopstvenu proizvodnju tng-a koja iznosi oko 105 hiljada tona.

- Pošto postoji ta količina uvoza, a on je podložan izmenama cena na tržištu, to se i vidi kada je cena u pitanju. Uvoz iz Rusije već godinama opada, a izvori za Srbiju su Hrvatska, Rumunija, Mađarska. Generalno gledano potreba za TNG-om u Srbiji opada, pa se samim tim i uvoze manje količine. Povremeno se ostvari i uvoz iz Rusije i sada, od kada traju sukobi u Ukrajini i te cene su znatno niže, jer je njihovo tržište praktično zatvoreno pa TNG-a ima i previše - objašnjava Brajović.

Brajović je istakao da je sitacija u regionu stabilna - i tržišna i cenovna.

- Postoji računica da je korišćenje TNG za vozače opravdano kada maloprodajna cena ne prekoračuje 50 posto maloprodajne cene benzina. Iz razlike se pokrivaju troškovi konverzije motora, povećana potrošnja od 15 do 20 odsto po kilometru i povremeni troškovi atesta motora - kaže Brajović.

Trenutna cena tng-a je za nijansu niža od one koja bi u potpunosti bila isplativa za sve u lancu proizvodnje i distribucije.

- Ako govorimo o regionu situacija je stabilna - i tržišna i cenovna, ali postoji razlika u iznosu akciza koje su znatno niže u zemljama u okruženju nego u Srbiji. U Srbiji je cena goriva rasla i pre pandemije i sukoba u Ukrajini zbog rasta akciza, a ne tržišne cene goriva, što nije bio slučaj u regionu. Posebno se to odnosi na TNG, na koji su nametnute akcize koje su rasle više nego bilo gde drugde - podvlači on.

Korisnici tng-a su spremni na konverziju motora kada se taj proces isplati nakon dve do tri godine od trenutka ulaganja. Period nakon te prve dve do tri godine pa do isteka veka trajanja vozila predstavlja uštedu za korisnika. Početkom 2021. godine ovaj indeks iznosio je 54 odsto, a danas iznosi 60 odsto - kada se govori o odnosu maloprodajne cene gasa u odnosu na maloprodajnu cenu benzina. Odnos povećava i činjenica da nije ukinuta akciza na TNG, a na benzin jeste.