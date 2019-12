Vesić podelio paketiće deci zaposlenih u Gradskoj upravi

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podelio je danas skoro 1.500 paketića deci zaposlenih u Gradskoj Upravi Grada Beograda u Starom dvoru, gde je bio upriličen prigodan dečji program sa predstavom za decu i slikanje sa Deda Mrazom.

Vesić je istakao da je Grad Beograd nakon desetak godina prvi put ove godine pripremio paketiće za decu svojih zaposlenih. Zahvaljujući dobroj finansijskoj situaciji Grada imamo mogućnost za ovakve stvari.

Veoma sam srećan što deca naših zaposlenih imaju prigodan program za praznike sa predstavom za decu i druženje sa Deda Mrazom i što će na ovakav način dočekati Novu Godinu, rekao je Vesić.

Naveo je da je cilj bio da Stari dvor bude ispunjen decom i da oni budu srećni, jer se oni najviše raduju ovim praznicima, saopštio je Beoinfo.

Govoreći o darivanju i poklonima, Vesić je podsetio da je juče za sve zaposlene u Upravi Grada uplaćena solidarna pomoć, računajući i zaposlene na određeno vreme.

Formalno to se zove solidarna pomoć, ali to je 13. plata i eto na taj način smo se zahvalili našim zaposlenima, jer oni su to zaslužili i zaradili, poručio je zamenik gradonačelnika.

Vesić je najavio da će i u narednoj godini biti čitav niz pogodnosti za zaposlene, kao što je isplata regresa i drugih pogodnosti predviđenih Kolektivnim ugovorom.