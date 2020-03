RADOJIČIĆ ZA PINK: Dezinfekcija od presudnog značaja u borbi protiv koronavirusa (VIDEO)

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je dezinfekcija zdravstvenih objekata, ali i drugih institucija izuzetno značajna u ovoj borbi protiv koronavirusa.

Radojičić je jutros obišao ambulantu za pacijente sa respiratornim simptomima i febrilnim stanjima Doma zdravlja Zemun, gde su ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju izvršile dezinfekciju.

Svi sa teritorije ove opštine koji imaju respiratornih problema ili povišenu temperaturu ne odlaze u matični dom zdravlja već u ovo izdvojeno odeljenje u Topličkoj ulici, gde im se ukazuje pomoć, čime se smanjuje mogućnost širenja infekcije, precizirao je gradonačelnik.

Radojičić je pojasnio da je dezinfekcija od presudnog značaja kako za pacijente, tako i za medicinsko osoblje.

- Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sa svojih 20 ekipa od prvog dana vrlo intenzivno radi u o ovoj borbi i daje svoj doprinos na taj način - rekao je Radojičić.

Kako dodaje, od 13. marta tretirano više od 5.500 vozila gradskog prevoza, zatim veliki broj vozila Hitne pomoći, izvršeno je 126 tretmana po zdravstvenim ustanovama, a tretiran je i veliki broj ustanova socijalne zaštite i drugih objekata.

Gradonačelnik Beograda navodi da Zavod i dalje nastavlja svoju aktivnost.

Radojičić je ponovio da je jako važno da se pacijenti sa povišenom temperaturom i simptomima koji liče na grip ne mešaju sa ostalim pacijentima.

Osvrnuvši se na zdravstvene radnike Radojičić je kazao da oni u ovom trenutku stavljaju na prvo mesto naše zdravlje, a zatim svoje zdravlje i svojih najmilijih.

- To je izuzetan doprinos i izuzetna žrtva svih njih. Važno je kada sve to prođe da to ne zaboravimo. Onaj aplauz je mali doprinos i mali znak pažnje tome što oni rade - kazao je Radojičić.

Povodom koridorskih linija koje su danas stupile na snagu Radojičić kaže da je od jutros preko 400 autobusa na 32 koridorske linije u Beogradu.

- Zahvaljujući tome medicinsko osoblje, ali i svi drugi koji su uključeni u komunalni rad ili brinu o funkcionisanju grada, mogu da dođu do svojih poslova - rekao je gradonačelnik.

Radojičić kaže i da su komunalne službe spremne za sneg koji je najavljen za večeras.

- I u ovim okolnostima daćemo svoj maksimum da grad funkcioniše kako treba - naglasio je Radojičić.