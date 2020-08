Vesić: Obnovljeni ''Sava centar'' biće podsticaj za razvoj kongresnog turizma

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas, gostujući na Studiju B, da odluku Grada da proda „Sava centar” mogu da kritikuju samo neznalice ili oni koji u svojim glavama još žive u komunizmu i veruju u društvenu svojinu.

– Hajde da pričamo otvoreno. Gubitak „Sava centra” u 2019. i 2020. iznosi 528 miliona dinara, odnosno oko 4,5 miliona evra. Od 2010. godine do danas, iz budžeta Grada Beograd dato je „Sava centru” više od 22 miliona evra kako bi se pokrili gubici. Pored toga, „Sava centar” duguje Gradu 903 milona dinara, što je oko 7,7 miliona evra na ime poreza na imovinu. To znači da je poslednjih deset godina bačeno kroz prozor skoro 30 miliona evra, koji pripadaju građanima, kako bi se pokrivao manjak „Sava centra”. Za taj novac mogli smo da izgradimo 15 vrtića. Ne pada mi na pamet da dajem pare građana Beograda kako bi se pokrivao manjak „Sava centra”. Da ne pričamo o tome da je prema procenama Grada neophodno da se uloži još između 50 i 70 miliona evra za renoviranje „Sava centra”, od čega samo zamena stakla košta sedam miliona evra. Za 70 miliona evra možemo da izgradimo 35 vrtića. Dakle, samo neko ko je potpuna neznalica ili misli da još postoji komunizam smatra da je normalno da se koristi iznos novca, koji pripada svim građanim i od koga može da se izgradi 50 vrtića, za pokrivanje gubitka ili renoviranje „Sava centra”. Moj posao je da novac građana ulažem u ono što im je najpotrebnije – to su vrtići, kanalizacija, parkovi, putevi, a nećemo da pokrivamo gubitke „Sava centra” – rekao je Vesić.

On je rekao da je cilj Beograda da „Sava centar” bude rekonstruisan kako bi bio motor razvoja kongresnog turizma.

– Grad Beograd je ponudio na prodaju „Sava centar” po početnoj ceni od 27,4 miliona evra, koji će biti uplaćeni u budžet Grada Beograda. Obaveza kupca će biti da u roku od pet godina izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji objekta, čija ukupna vrednost ne može biti niža od 50 miliona evra. To znači da ulaganje kupca neće biti manje od 77,4 miliona evra, realno i do 25 miliona evra više, što znači oko 100 miliona evra. Kupac ne sme da promeni namenu „Sava centra”, koji mora da ostane u funkciji kongresnog turizma jer ima status prethodne zaštite. Parking i sva zemlja oko „Sava centra” su gradski, kao i umetnička dela u njemu – objasnio je Vesić.

On je istakao da kada „Sava centar” bude rekonstruisan, prema procenama naše turističke organizacije, broj kongresnih gostiju u Beogradu biće dupliran, što će za posledicu imati izgradnju još najmanje četiri hotela najviše kategorije, a sve to će omogućiti dalji razvoj Beograda.

– Neka svaka neznalica koja se protivi prodaji „Sava centra” položi na račun Grada 2,2 miliona evra, koliki je godišnji manjak, kao i 1,1 milion evra, kolika je obaveza za porez na imovinu koju „Sava centar” ne plaća. Lepo dajte Gradu 3,3 miliona evra svake godine da se iz toga finansira gubitak, a nemojte da licemerno tražite da građani daju svoje pare iz budžeta za tu namenu. Kada čujem da je neko to uradio, biću spreman da razgovaram sa njim o „Sava centru” – poručio je Vesić.