Vesić: Ovu godinu će obeležiti početak gradnje 10 vrtića

Grad Beograd je potpisao ugovore za izgradnju još dva vrtića, na Novom Beogradu i u Rakovici, što je, sa četiri čija je gradnja već počela ove godine, ukupno šest novih vrtića u prestonici, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je najavio i da će ove godine biti raspisani tenderi za projektovanje i izgradnju još četiri vrtića.

Vrtić koji će biti izgrađen na Novom Beogradu, nalaziće se u Bloku 62 i u njemu će biti smešteno 270 dece, a rok za projektovanje i izgradnju je 285 dana što znači da će u prvoj polovini sledeće godine vrtić biti gotov.

Dodao je da će drugi vrtić biti u Rakovici, manjeg kapaciteta i da je rok za njegovo projektovanje i izgradnju 120 dana. Osim ta dva vrtića, podsetio je da je od početka godine već počela gradnja četiri vrtića - u Ulici Miloja Zakića na Čukarici, Belom polju u Obrenovcu, Novogradskoj ulici u Zemunu i na Bežanijskoj kosi.

Ukupna vrednost svih tih vrtića iznosi skoro 1,2 milijarde dinara i u njima će biti oko 1.200 dece, dodao je Vesić.

Rekao je da se nakon rebalansa budžeta u septembru očekuje još oko milijardu dinara za izgradnju još četiri vrtića i najavio da će biti raspisani tenderi za projektovanje i izgradnju vrtića na Miljakovcu tri, koji će pokrivati i Sunčani breg, Mirijevu, levoj obali Dunava i Voždovcu.

-To znači da će Grad Beograd ove godine početi izgradnju ukupno deset vrtića što se nije desilo poslednjih decenija i u tih deset vrtića biće omogućen boravak između 2.300 i 2.500 dece - rekao je Vesić.

Kaže da se to, otprilike, poklapa sa ovogodišnjom listom čekanja na mesto u vrtiću na kojoj je oko 2.500 dece, dok je pre četiri godine oko 10.000 dece čekalo na mesto u vrtiću.

-To znači da, kada završimo ovih deset vrtića, mi maltene u Beogradu više nećemo imati listu čekanja - rekao je Vesić. Naveo je da se ekonomska cena boravka dece u vrtićima u nadležnosti Grada Beograda nije menjana skoro četiri godine.

-Osim toga, uveli smo privatne vrtiće u sistem što se ranije nije dešavalo - rekao je Vesić i dodao da danas skoro 80.000 dece ide u vrtiće u Beogradu, što je skoro duplo više nego 2013. godine.

Naveo je da su roditelji u periodu od 2008. do 2013. godine roditelji za boravak dece u vrtićima plaćali i do 10.000 dinara, a sada za to plaćaju oko 5.600 dinara.

-Mi smo zbog te prakse u kojoj je Grad duplo skuplje naplaćivao boravak u vrtićima od 2008. do 2013. godine, roditeljima koji su nas dobili na sudu, jer su bili potpuno u pravu, vratili skoro 3,5 milijardi dinara za šta smo mogli da izgradimo 15 ili 16 vrtića - rekao je Vesić.

Istakao je da je ponosan što može da kaže da će ova godina biti obeležena početkom gradnje time što je Grad Beograd počeo, a novih vrtića, koji će biti završeni 2021. godine. To se, dodao je, nikada nije desilo od kada postoji organizovan smeštaj dece predškolskog uzrasta u vrtićima u Beogradu.