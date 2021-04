'Odluka o otvaranju bašta ugostiteljskih objekata je logična' Radojičić za TV Vesti objasnio da postoje dva modela određivanja dozvoljenog broja ljudi

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je logično da ako se stuacija ne pogorša ugostiteljski objekti budu otvoreni imajući u vidu da počinje lepo vreme.

- Vidite i ovih dana kada je bilo lepo vreme, iako bašte nisu radile, ljudi su sedeli sa kafama gde god vide prostor za to. Mislim da je logična ova mera, da na otvorenom ljudi mogu da sede, naravno uz distancu. Biće propisan i broj ljudi po metru kvadratnom. To će biti precizirano u toku vikenda - da li će biti 50 odsto kapaciteta ili po metru kvadratnom - rekao je Radojičić gostujući u autorskoj emisiji Srđana Predojevića na TV Vesti.

On je dodao da od početka mislim da je važno glasiti da je rizik manji na otvorenom prostoru.

Radojičić je govoreći o kontroli primene mera rekao da nije realno da može 320 komunalnih milicionera da kontroliše dva miliona mera.

- Ne smemo da zaboravimo pitanje iscrpoljenosti lekara, ali i posledice korone. Ne znamo koliko će trajati. To je još jedan razlog da se građani ponašaju savesno i ja na to računam - rekao je on.

Kako je dodao, građani su se tokom pandemije ponašali odgovrono, ali da nekada dođe do popuštanja pažnje.

- Pandemija jer rat - rekao je Radojičić i dodao da svaka pandemija ima svoj toka, a mi svojim ponašanjem možemo da sprečimo širenje.

Što je virus duže među nama u populaciji veća je mogućnost mutacije, one su takve da se lakše prenosi, a čini se i izaziva teže kliničke slike. Zbog toga je važno vakcinisati se

