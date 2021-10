VESIĆ OBIŠAO GRAĐANE MLADENOVCA: Rešićemo problem kanalizacije u Međulužju

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić posetio je danas opštinu Mladenovac i u razgovoru sa meštanima najavio da će biti rešen problem kanalizacije u mestu Međulužje, a biće napravljeno i igralište u centru te mesne zajednice.

„Kao i uvek razgovaram sa ljudima. U Međulužju će se rešiti najvecći problem koji ima ta mešna zajednica, a to je kanalizacija”, rekao je Vesić.

Kako kaže, meštanima je na prevaru pre desetak, petnaest godina urađeno oko 200 do 300 metara kanalizacije koja nikada nije završena.

Kako kaže, pre nekoliko godina počeli su sa izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda i pet kilometara kanalizacije.

“Za sedam do deset dana završava se ta prva faza od pet kilometara i druga kreće odmah, pa ćemo do kraja godine imati novih dva i po kilometara kanalizacije prikljucenih na oko 400 kuća i počeće da radi postrojenje za preradu otpadnih voda“ , poručio je Vesić.

Najavio je da će u januaru biti raspisan tender za projektno izvođenje treće faze, za još oko 600 kuća i dodao da će do kraja sledeće godine svaka kuća tamo imati kanalizaciju i svoje postrojenje za preradu otpadnih voda, što je, inače, standard u Evropi.

“Međulužje će biti jedno od prvih mesta u Beogradu koje će imati urađenu takvu kanalizaciju. Što se vodovoda tiče mi radimo taj regionalni vodovod Makiš - Mladenovac, trenutno završavamo sela u opštini Grocka”, rekao je Vesić.

On kaže i to da upravo treba da se raspiše tender za poslednji deo u opštini Grocka.

“Završavamo Ritopek, uradili smo Grocku i Vrčin, ulazimo na teritoriju Sopota i Mladenovca. Radi se rezervoar u Rajkovcu i radiće se jedan krak prema ovom delu Mladenovca i oni će do 2024. - 2025. godine moći da budu prikljuceni na gradsku vodu, na vodu iz Makiša”, rekao je Vesić i istakao da će se time rešiti problem vodosnabdevanja.

Zamenik gradonačelnika razgovarao je sa meštanima i o, kako kaže, “sitnim stvarima” kao što je izgradnja lepog dečijeg igrališta.

“Ovde ćemo uraditi isto igralište kao što postoji u Beogradu na vodi, zašto Međulužje ne bi imalo takvo igralište?”, upitao je Vesić i dodao da će opština uraditi kapelu, ali i ogradu oko škole. Kako kaže, danas su rešili nekoliko stvari.

“Ova kancelarija pokazuje da ima svoj smisao jer smo danas rešili barem tri ili četiri problema. Idemo i u sledeće selo, tu ćemo uraditi bunar za snabdevanje, uradićemo igralište i još neke stvari.”

Problemi se rešvaju od mesne zajednice do mesne zajednice i od naselja do naselja", rekao je Vesić i dodao da on tako razume lokalnu politiku, jer ona predstavlja, kako kaže, rešavanje problema ljudima.

“Danas mora da bude bolje nego što je bilo juče i sutra mora da bude bolje nego što je bilo danas. I dok je tako, ta politika ima podršku. Zato sam tu da rešavam problem ljudima jer mi je želja da ova politika ima što duže podršku”, dodao je Vesić.

Predsednik opštine Mladenovac Vladan Glišić zahvalio je Vesiću na podršci za izgradnju igrališta u samom centru mesne zajednice i na konačnom rešenju problema kanalizacije.

Takođe, poručio je da će opština nastaviti da radi sve što građani traže.

Vesić je, takođe, danas razgovarao i sa meštanima Senaja, Koraćice, a posetio je i manastir Pavlovac.