Vesić: Počinjemo izgradnju nova 2 mosta i gradski tunel u Beogradu

Od sedam mostova koliko je planirano da se izgradi u Beogradu do 2030. godine do kraja ove ili početkom sledeće godine u našem gradu gradićemo dva nova mosta - Novi Savski most i Most kod Ade Huje. Novi Savski most zameniće stari i imaće četiri saobraćajne trake i dve trake za tramvaje dakle ukupno šest umesto sadašnje dve. Pored toga, imaće biciklističke staze i široke trotoare, izjavio je Goran Vesić za medije.

“Izgradnja ovog mosta rasteretiće Brankov most i Gazelu. Da će ovaj most biti veoma korišćen doprineće izgradnja Gradskog tunela, prvog koga ćemo graditi u našem gradu posle 52 godine, koji će počinjati kod Ekonomskog fakulteta ispod Lomine ulice a završavati u Bulevaru despota Stefana skoro kod Pančevačkog mosta”, rekao je Vesić. On je dodao “da će izgradnja ovog tunela smanjiti saobraćaj u centru grada za oko 12 odsto kao i bitno uticati na smanjenje zagađenja”. “Istovremeno nas čekaju radovi sa novobeogradske strane odnosno proširenje Zemunskog puta u ulicu sa četiri trake i izgradnja tri kružna toka na svim raskrsnicama oko tržnog centra Ušće”, rekao je Vesić.

On je rekao da očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju još jednog mosta na Dunavu kod Ade Huje. Kada taj most bude završen on će biti deo naše unutrašnje obilaznice koja bulevarima sa četiri trake povezuje Most na Adi i Most kod Ade Huje ali će omogućiti da se konačno rekonstruiše Pančevački most.